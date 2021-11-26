وتوجه المتظاهرون إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمطالبة بتطبيق البطاقة التموينية للفئات الأكثر ضعفا في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وهم يعتبرون هذه البطاقة بطاقة لأغراض انتخابية ، راغبين في تحدي الوزير هيكتور حجار في هذا الموضوع.

سيوقف إطلاق هذا البرنامج غياب اجتماع لمجلس الوزراء ، على الرغم من التدهور المتزايد في التكافؤ بين الليرة اللبنانية والدولار وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 23 ألف ليرة لبنانية / دولار ، حسب تقديرات مجلس النواب. .

على الجانب الحكومي ، نحن بصدد مراجعة الكرة في البرلمان ، معتبرين أن الانطلاق لا يزال مرهونًا بتعديل التشريع المتعلق ببرنامج المساعدات وفقًا لشروط البنك الدولي. بمجرد الحصول على هذه التعديلات ، يمكن بعد ذلك إطلاق البرنامج في غضون 3 أيام ، حتى أنها تحدد.

وتشير مصادر أخرى إلى أن مساعدة مصرف لبنان ستتوقف بسبب إرادة مصرف لبنان لتوزيع هذه المساعدة بمعدل 6،240 ليرة لبنانية / دولار أميركي على المستفيدين منه. وبالتالي سيطلب البنك الدولي ضمانات تشريعية بتوزيع هذه المساعدات بالسعر الحقيقي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ، أي بسعر السوق السوداء أو حتى مباشرة بالعملات الأجنبية ، مذكرا بذلك الجزء من المساعدات السابقة للاجئين السوريين والفلسطينيين. كان سيحولها القطاع المالي تقريبًا عبر ألعاب التكافؤ.

بالنسبة للمجتمع الدولي ، يجب أن تكون المساعدة الفورية لـ 160.000 أسرة تعتبر الأكثر ضعفاً. تتساءل بعض الدول عن إرادة السلطات المحلية في عدم تقديم مساعدتها بالفعل ، في حين أنه في المجموع ، يجب أن تستفيد منه 500000 أسرة على المدى الطويل.