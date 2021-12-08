أشار وزير الطاقة والموارد المائية ، وليد فياض ، إلى أنه سيتوجه قريباً إلى فرنسا في زيارة رسمية لبحث التنقيب عن موارد النفط والغاز المحتملة واستغلالها في المربعين 4 و 9 ، عقب لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال. عون.

وعليه يجب أن يلتقي هناك بمسؤولي شركة توتال ، يحدد الوزير.

كما أشار وليد فياض إلى أنه من المقرر توقيع عقد توريد الغاز والكهرباء عبر الأردن وسوريا خلال الأيام المقبلة.

وهكذا تم إجراء حفر استكشافي في المربع 4 ، العام الماضي وانتهى بفشل نسبي ، مع وجود آثار للغاز ولكن دون وجود خزان مثل الموجود في دول أخرى في المنطقة. لذلك يجب إجراء دراسات إضافية للصخور المستخرجة من الكتلة 4. لن يتم استبعاد حفر جديد في المربع 4 بهدف اكتشاف مكامن مماثلة لحقل نفط تمار.

وللتذكير ، تم تأجيل الحفر الاستكشافي في المربع 9 ، لا سيما بسبب المطالبات الإسرائيلية بجزء من هذه المنطقة والذي مع ذلك يتمتع بإمكانات كبيرة. وبالتالي ، فإن استكشاف هذه الكتلة يعتمد على المفاوضات بين البلدين ، والمفاوضات المتوقفة حالياً مع تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.