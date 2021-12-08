أشار وزير الطاقة والموارد المائية ، وليد فياض ، إلى أنه سيتوجه قريباً إلى فرنسا في زيارة رسمية لبحث التنقيب عن موارد النفط والغاز المحتملة واستغلالها في المربعين 4 و 9 ، عقب لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال. عون.

وعليه يجب أن يلتقي هناك بمسؤولي شركة توتال ، يحدد الوزير.

كما أشار وليد فياض إلى أنه من المقرر توقيع عقد توريد الغاز والكهرباء عبر الأردن وسوريا خلال الأيام المقبلة.

وهكذا تم إجراء حفر استكشافي في المربع 4 ، العام الماضي وانتهى بفشل نسبي ، مع وجود آثار للغاز ولكن دون وجود خزان مثل الموجود في دول أخرى في المنطقة. لذلك يجب إجراء دراسات إضافية للصخور المستخرجة من الكتلة 4. لن يتم استبعاد حفر جديد في المربع 4 بهدف اكتشاف مكامن مماثلة لحقل نفط تمار.

وللتذكير ، تم تأجيل الحفر الاستكشافي في المربع 9 ، لا سيما بسبب المطالبات الإسرائيلية بجزء من هذه المنطقة والذي مع ذلك يتمتع بإمكانات كبيرة. وبالتالي ، فإن استكشاف هذه الكتلة يعتمد على المفاوضات بين البلدين ، والمفاوضات المتوقفة حالياً مع تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Newsdesk Libnanews
http://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here