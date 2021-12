Walid Fayyad en France pour tenter de relancer l’exploitation des blocs 4 et 9

Le ministre de l’énergie et des ressources hydrauliques Walid Fayyad a indiqué qu’il se rendra prochainement en France pour une visite officielle afin de discuter de l’exploration et de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières potentielles dans les blocs 4 et 9, à l’issue d’une réunion avec le président de la république, le général Michel Aoun.

Il devrait ainsi y rencontrer des responsables de la société Total, précise le ministre.

Par ailleurs, Walid Fayyad a également noté que le contrat de fourniture de gaz et d’électricité via la Jordanie et la Syrie devrait être signé dans les prochains jours.

Un forage exploratoire a ainsi été mené dans le bloc 4, l’année dernière et s’est soldé par un échec relatif, avec la présence de traces de gaz mais sans présence d’un réservoir comme ceux trouvés dans les autres pays de la région. Des études supplémentaires des roches extraites du bloc 4 devraient ainsi être menées par conséquent. Un nouveau forage au niveau du bloc 4 ne serait pas exclu, en vue de découvrir des réservoirs similaires au champ pétrolifère Tamar.

Pour rappel, les forages exploratoires au niveau du bloc 9 ont été repoussés notamment en raison des revendications israéliennes sur une partie de cette zone présentant pourtant un grand potentiel. L’exploration de ce bloc dépend donc des négociations entre les 2 pays, négociations qui sont pour l’heure au point mort alors que la situation économique s’est dégradée au Liban.