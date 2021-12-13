وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، أمام وفد من نقابة المحامين في طرابلس ، على الحاجة الماسة إلى التقريب بين حكومة ميقاتي الثالث “خاصة وأن هناك ملفات كثيرة تراكمت وتتطلب قرارات من المجلس”. وأوضح رئيس الدولة أن من بين الملفات العاجلة مسألة تأمين تمويل مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبية ودفع تكاليف المستشفى.

واستنكر بذلك شلل السلطة التنفيذية اللبنانية بالإضافة إلى اضطرابات “عمل القضاء” ، في إشارة إلى مقاطعة وزراء حركة أمل وحزب الله إثر قرار القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق. في تفجير ميناء بيروت لاتهام وزير المالية السابق علي حسن خليل المقرب أيضا من رئيس الغرفة نبيه بري.

وكان رئيس الجمهورية قد شدد في وقت سابق على “الإرث الثقيل والتراكم الموروث” ، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها سياسات الولايات السابقة ، فضلاً عن العراقيل التي تعرقل تنفيذ خطة إنقاذ الاقتصاد اللبناني.

وهكذا يرى رئيس الدولة أن “انهيار الوضع المالي في لبنان ، بسبب طريقة الحوكمة في الماضي ، أدى إلى زيادة كبيرة في قيمة الدين العام ، إضافة إلى ما حدث في القطاع المصرفي”. القطاع وتهريب الأموال للخارج “. كما اتهم البنوك اللبنانية بالسعي للتنصل من مسؤولية الانهيار الاقتصادي.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “كل هذه التراكمات تزامنت مع عدة كوارث حدثت في المنطقة وكان لها أثر كبير على لبنان ووضعه السياسي والمالي ، لا سيما الحرب في سوريا وإغلاق جميع الحدود”. ، الذي يشير إلى أن ثورة أكتوبر 2019 التي أعقبها وباء فيروس كورونا والانفجار في مرفأ بيروت زاد الوضع سوءًا.

وجدد العماد ميشال عون رغبته في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، “إن تجديد (المجلس) هو ما يؤدي إلى التغيير المنشود”. “هذه ليست نظرة متشائمة من جهتي ، لكنها الحقيقة التي نعيشها في لبنان ، وهي ليست تهرباً من المسؤولية ، وأنتم جميعاً محامون وأنتم تعرفون حدود صلاحيات رئيس الجمهورية”. ، يشير العماد ميشال عون ، مشيرا إلى أن السكان لا يخلون من معرفة من هو حاليا على رأس السلطة التشريعية.