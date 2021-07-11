عندما تكون لدينا ثقافة التميز ، لا نثني على الرداءة رغم الظروف التي تواجهنا مع الأزمة ، إلا إذا كان من الضروري استرجاع حالة هذا البلد ، وهو بلد في طريق الانهيار ، حتى بالنسبة لثقافته. هذا الاكتشاف هو الأصعب لأن هذا العرض كان فريدًا حقًا هذا العام ، مع عدم وجود إمكانية للتعويض عنه.

بعلبك هي باخوس: هذه البهجة البصرية والسمعية مع الأوركسترا الفيلهارمونية الأجنبية ، والباليه ، والحفلات الموسيقية التي تُقدم مرة واحدة في لبنان لعدم وجود بديل جاد على الفور ولحلم المرء بأن يكون في عالم آخر ، وقت العرض.

بعلبك هي كوكب الزهرة أو الحب: لقد كان روستروبوفيتش هو الذي احتفل بعد سنوات قليلة بعد سقوط جدار برلين وإعادة اكتشاف وحدة أوروبا ، وإعادة اكتشاف التعايش في لبنان ، هذه الرسالة القطرية التي كانت في السابق في الحرب الأهلية ، مع ارتجال على الخلفية نشيد الأذان لمؤذن سبق أن قاطعه واختلط بالتالي بين الغرب والشرق كما في شهر عسل جديد.

بعلبك هي كوكب المشتري أو الكبرياء والوقاحة ، خاصة عندما تعرضت مدام الهراوي لصيحات الاستهجان لأنها تأخرت في العرض الافتتاحي وتأخرت بالقدر نفسه. لقد كان بيجارت وباليه باليه الرائد هو الذي أدهش العالم بأسره والعقول حسنة النية هنا. إنه أيضًا جوني هاليداي ، الذي كان ممنوعًا سابقًا من الإقامة في لبنان في الستينيات حتى إعادته في المطار ، والذي تم أخيرًا حدوثه تحت أعمدة معبد جوبيتر في عام 2000.

بعلبك هي عظمة بلد ما وراء حدوده يشع وليس صغر بلد ينسحب إلى المستوى المتوسط كما نعرفه كل يوم.

بعلبك ، من الواضح أنها كانت جيدة … من قبل

إذا كان العذر هو إتاحة الفرصة للفنانين المحليين الشباب للنجاح في ظل أسود النقوش البارزة ، فقد عرض عليهم المنظمون بدلاً من ذلك مشهد انتحار فني جماعي حيث كان علينا تخطي بسرعة على الشبكات الاجتماعية أو على التلفزيون. لوقف المجزرة حتى لا نذكر البقية. وبالتالي كان بإمكانهم دعوة فنانين لبنانيين عظماء مثل م ، وميكا ، وهبة التواجي ، وإبراهيم معلوف وغيرهم ، للتعلم وإعطاء هؤلاء الشباب الفرصة للنجاح في إغوائنا معهم على المسرح. بالتأكيد لن يرفضوا أن يكونوا في خدمة بلدهم … ولا!

إذا كان من الضروري اكتشاف مواقع فنية مختلفة ، فإن التنسيق لم يكن هو الصحيح. بدلاً من ذلك ، كان من الضروري شرح تاريخ الأماكن أو أهميتها وعدم تعريضها لأنين جديد مجهول الاسم ما لم يكن نوعًا جديدًا من التضحية 2.0 المقدمة للآلهة القديمة للحصول على إحسانهم في المسار العظيم لتضحيات العظماء معبد جوبيتر من أجل تحسين الوضع الحالي للأزمة في البلاد.

ربما كانت هذه هي الرغبة التقية للمنظمين … الذين يبدو أنهم قد استنفدوا كل حيلهم ومن يجب أن ينقلوا الشعلة إلى دم جديد والذي وحده يمكن أن ينقذ هذا النصب التذكاري الذي هو المهرجان اليوم في عذاب.

والأفضل من ذلك ، كان بإمكانهم إنقاذنا ، وبالتالي الاحتفاظ بذكرى العظمة التي كانت لنا.

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