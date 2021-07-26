النائب أكرم شهيب ، عضو كتلة التجمع الديمقراطي ، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الأسبق ، والذي كان حراسه من أصول ثروة عبر حادثة 17 تشرين الأول 2019 التي تدهورت في احتجاجات كبيرة حتى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري ، تحدث على تويتر عن التشكيل السريع للحكومة وإنهاء الدعم لقطاع الوقود.

كما هاجم القوة السورية ، معتقدًا أن “البلاد منهكة ومسخرة لخدمة نظام الأسد” قبل أن يتخذ قرارات شجاعة ووقف الدعم لوقف التهريب نحو سوريا.

ويخلص إلى أن الأمر يتعلق بالإضافة إلى ذلك بوضع سياسة تقنين.

وللتذكير ، سيكلف دعم الوقود حاليًا ما يقرب من 300 مليون دولار شهريًا ، أي أقل بقليل من نصف برنامج الدعم لشراء الضروريات الأساسية الممول من بنك لبنان ، والذي يواجه أكبر الصعوبات في متابعة هذه العملية. في الواقع ، لن يكون لدى البنك المركزي حاليًا السيولة اللازمة لمنح خطوط الائتمان ، على سبيل المثال اللازمة لشراء زيت الوقود لمحطات توليد الطاقة ، أو حتى المخابز أو المستشفيات. والأسوأ من ذلك أنه لن يكون لديها الأموال اللازمة لشراء الأدوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو سرطان.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն