وأشار أصحاب الصيدليات إلى أنهم يخوضون إضرابًا “عامًا ومفتوحًا” اعتبارًا من الجمعة حتى نشر وزارة الصحة قائمة الأدوية التي سيستمر دعمها من قبل مصرف لبنان. وتشير إلى أن هذه الحركة تهدف إلى إجبار مستوردي المخدرات على تسليم مخزونات الأدوية الموجودة في لبنان.

تستنكر الجمعية مستوردي الأدوية المتهمين بالتوقف عن تقديم العلاجات الضرورية لبعض المرضى ، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من السرطان أو الأمراض المزمنة أو المستعصية بينما تتزايد الهجمات التي يتعرضون لها.

والأسوأ من ذلك ، أنه تم إنشاء شبكات موازية على الشبكات الاجتماعية ، حتى عبر الكنائس ، بالمخدرات التي يتم تهريبها أو التي يمكن أن تكون مغشوشة.

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