وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته للأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن ، رغم أن بعض المصادر أشارت إلى أن العقوبات الأوروبية قد تستهدف شخصيات محلية في نهاية يوليو.

وبحسب بروكسل ، فإن هذا هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية ، كما يشير المفوض الأوروبي المسؤول عن الشؤون الخارجية جوزيب بوريل ، الذي كان قبل أيام قليلة فقط في بيروت.

وينبغي أن تبدأ المشاورات البرلمانية لهذا الغرض دون تأخير. يحتاج لبنان إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة الرئيسية والتحضير لانتخابات عام 2022 ، والتي يجب أن تتم في الوقت المحدد. جوزيف بوريل ، 16 يوليو 2021

وتأتي هذه التصريحات فيما أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري انسحابه من الترشح. كما أشار جوزيف بوريل إلى أنه يأسف لاستمرار المأزق السياسي في البلاد وعدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات التي وصفت بأنها ملحة ، خاصة منذ ذلك الحين “ إن استقرار لبنان وازدهاره أمران حاسمان للمنطقة بأسرها وفي الوقت الحاضر “.

تقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الداخلية الحالية التي تعلموها بأنفسهم. الوحدة والمسؤولية ضروريان لمواجهة تحديات البلد المتعددة وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني جوزيب بوريل ، 16 يوليو 2021

خاب أمل الولايات المتحدة من انسحاب سعد الحريري

أعرب وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الخارجية أنطوني بلينكن عن أسفه لاستقالة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ، مؤكدا أنه من الأهمية بمكان أن تكون حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية التي سيتم تشكيلها الآن.

وذكّرت الولايات المتحدة بضرورة وجود مثل هذه الحكومة لإلغاء حظر المساعدات من المجتمع الدولي وبالتالي مساعدة لبنان ، البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

وقال أنطوني بلينكين في بيان إن الأحزاب اللبنانية خسرت 9 أشهر ، في إشارة إلى التأخير بين تعيين سعد الحريري حتى تنحيته قبل أن يشير إلى أن الاقتصاد اللبناني في حالة سقوط حر والحكومة الحالية غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية بشكل موثوق

وخلص المسؤول الأمريكي إلى أن “زعماء بيروت يجب أن ينحوا جانبا الخلافات الحزبية وأن يشكلوا حكومة في خدمة الشعب اللبناني”.

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