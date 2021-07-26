رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وتدهور تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل الدولار بأكثر من 90٪ ، ينظم النواب المحليون أفراحًا كبيرة لأبنائهم. كان هذا هو الحال بشكل خاص مع ابنة النائب إبراهيم كنعان ، رئيس لجنة المالية والميزانية البرلمانية التي يبدو أنها أنفقت ببذخ ، أو حتى النائب السابق عن حزب الله ، نوار الساحل ، الذي أعلن للتو تعليق مشاركته في الانتخابات. الحركة الشيعية بسبب الانتقادات الموجهة لها.

تم نشر صور هذه الاحتفالات على نطاق واسع والتعليق عليها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك.

إبراهيم كنعان متهم بشكل خاص بالانتماء للمصرف بصفته محاميًا لعدد من المساهمين في البنوك الخاصة. تشير بعض المصادر ، على سبيل المثال ، إلى أنه كان سيقلل عن علم بخسائر القطاع المالي من أجل تجنب إنقاذ المساهمين الحاليين في هذه المؤسسات.

وللتذكير ، فإن 43٪ من السياسيين وخاصة البرلمانيين لديهم مصالح في القطاع المصرفي.

تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي فقدت فيه الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار خلال عامين. وبالتالي ، فإن الحد الأدنى للأجور سينتظر 30 دولارًا أمريكيًا فقط في الشهر مقابل 450 دولارًا أمريكيًا قبل عامين. أشار تقرير لليونيسف إلى أن 75٪ من سكان لبنان يعيشون حاليًا تحت خط الفقر المحدد بـ 6 دولارات أمريكية في اليوم ، و 70٪ من السكان لم يعد لديهم ما يكفي من الطعام ، وبالتالي 30٪ من الأطفال.

كما أن الطبقة السياسية الحالية تتعرض لانتقادات واسعة لكونها أصل الأزمة الحالية بعد أن أساءت إدارة شؤون هذا البلد وخاصة لاعتبارها فاسدة ولأنها فضلت علاقاتها مع القطاع المصرفي في إدارة الدين العام بدلاً من ذلك. لمصالح هذا البلد.

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