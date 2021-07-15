تم قطع العديد من الطرق حاليًا في أعقاب الإعلان عن انسحاب سعد الحريري من رئاسة الوزراء المقبل . تم تعيين الأخير في 22 أكتوبر 2020 بعد مشاورات برلمانية إلزامية أجرتها رئاسة الجمهورية.

بعض التظاهرات تشير إلى التظاهر ليس بسبب انسحاب سعد الحريري ، الذي يُعتبر جزءًا من طبقة سياسية فاسدة والتي يدعون انسحابها ، بحسب قولهم ، ولكن بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية حيث وصل 77٪ من السكان الآن. لم يعد لديه ما يكفي من الطعام ، 33٪ منهم أطفال. فقدت الليرة اللبنانية 92٪ من قيمتها مقابل الدولار ، وتجاوزت اليوم المستوى الرمزي 20.000 ليرة لبنانية / دولار لعدم وجود منظور على المستوى السياسي بهدف تحرير المساعدات الدولية ، وهو أمر ضروري مع ذلك لإنعاش الاقتصاد. الاقتصاد المحلي.

الآن الحد الأدنى للأجور يبلغ 34 دولارًا فقط في الشهر ومتوسط الأجر إلى 114 دولارًا في الشهر.

ويقطع حاليا ، في العاصمة بيروت ، كورنيش المزرعة ، مثل دوار قصقص ، وفي جنوب العاصمة شارع حافظ الأسد وخلدة.

أما في البقاع ، فإن مدخل مدينة بعلبك معطل حاليًا ، كما هو الحال في الجزء الأوسط من السهل ، طرق تعلبايا والمرج.

وفي جنوب لبنان ، قام تجار في مدينة النبطية برفع ستائرهم للتنديد بتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

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