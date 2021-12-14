قطعت الطرق بشكل مؤقت في أماكن مختلفة في العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية بعد أن شهدت قيمة الليرة اللبنانية تدهورًا حادًا مقابل الدولار يوم الثلاثاء. وللتذكير ، وصل سعر الصرف بين الليرة اللبنانية والدولار إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 29 ألف ليرة لبنانية / دولار بعد قرار محافظ مصرف لبنان رياض سلامة برفع التكافؤ المستخدم في إطار التعميم 151 لعام 3900. إلى 8000 ل.ل.

وعلى مستوى العاصمة ، تعطل الوصول إلى المطار مع قطع الطريق السريع على مستوى محلة خلدة. وشوهدت تحركات مماثلة على مستوى كورنيش المزرعة أو في شمال لبنان في البداوي فيما تقرر إضراب نقل عام ومفتوح يوم الخميس.

تسبب هذا التدهور الإضافي في التكافؤ بين الليرة اللبنانية والدولار في خسارة كبيرة أخرى في القوة الشرائية للسكان. وبالتالي ، فإن الحد الأدنى للأجور يزيد قليلاً عن 20 دولارًا أمريكيًا مقابل 450 دولارًا أمريكيًا ، بالكاد قبل عامين. متوسط الراتب اليوم أقل من 55 دولارًا أمريكيًا لأقل من 1000 دولار أمريكي ، منذ عامين أيضًا ، مما أدى إلى إفقار جزء كبير من السكان. 82٪ من السكان سيعيشون تحت خط الفقر و 40٪ في حالة فقر مدقع ، وهذا ما أثار قلق واضعي تقرير للأمم المتحدة.