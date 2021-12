Des routes ont été momentanément coupées en divers lieux de la capitale Beyrouth et des différentes régions libanaises après que la livre libanaise ait vu sa valeur fortement se détériorer ce mardi face au dollar. Pour rappel, le taux de change entre livre libanaise et dollar a atteint son plus bas historique à 29 000 LL/USD suite à la décision du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé de relever la parité utilisée dans le cadre de la circulaire 151 de 3900 LL à 8000 LL.

Au niveau de la capitale, l’accès à l’aéroport a été perturbé avec la coupure de l’autoroute au niveau de la localité de Khaldeh. Des mouvements similaires ont été observés au niveau de la corniche de Mazraa ou encore au nord du Liban à Beddawi alors qu’une grève générale et ouverte des transports est prévue ce jeudi.

Cette nouvelle détérioration de la parité entre livre libanaise et dollar a provoqué une nouvelle perte importante du pouvoir d’achat de la population. Ainsi le salaire minimum ne représente plus qu’un peu plus de 20 USD contre 450 USD, il y a à peine 2 ans. Le salaire médian équivaut aujourd’hui moins de 55 USD pour moins de 1000 USD, il y a 2 ans également, amenant à une paupérisation d’une grande partie de la population. 82% de la population vivrait ainsi sous le seuil de pauvreté et 40% dans un état de pauvreté extrême, s’alarmaient les auteurs d’un rapport de l’ONU.