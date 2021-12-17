تم تعديل جدول أسعار الوقود مرة أخرى صعودًا يوم الجمعة ، 17 أكتوبر. تؤثر هذه الزيادة بشكل خاص على سعر حاوية زيت الوقود واسطوانة الغاز المنزلي ، والتي ارتفعت على التوالي بمقدار 18.700 ليرة لتستقر عند 357.600 ليرة و 18600 ليرة لتستقر عند 312.100 ل.ل.

تؤثر هذه الزيادة أيضًا على البنزين مع 95 ليرة سورية والذي سيكلف الآن 323.200 ليرة لكل حاوية 20 لتر (+4.400 ل.ل.) و 98 ل.س بتكلفة 334.400 ل.ل (+4600 ل.ل.).

وجاءت هذه الزيادة الجديدة بسبب تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء ، 10٪ إلى 15٪ من المبالغ اللازمة لشراء المحروقات من قبل المستوردين لشرائها هناك.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Newsdesk Libnanews
http://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here