تم تعديل جدول أسعار الوقود مرة أخرى صعودًا يوم الجمعة ، 17 أكتوبر. تؤثر هذه الزيادة بشكل خاص على سعر حاوية زيت الوقود واسطوانة الغاز المنزلي ، والتي ارتفعت على التوالي بمقدار 18.700 ليرة لتستقر عند 357.600 ليرة و 18600 ليرة لتستقر عند 312.100 ل.ل.

تؤثر هذه الزيادة أيضًا على البنزين مع 95 ليرة سورية والذي سيكلف الآن 323.200 ليرة لكل حاوية 20 لتر (+4.400 ل.ل.) و 98 ل.س بتكلفة 334.400 ل.ل (+4600 ل.ل.).

وجاءت هذه الزيادة الجديدة بسبب تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء ، 10٪ إلى 15٪ من المبالغ اللازمة لشراء المحروقات من قبل المستوردين لشرائها هناك.