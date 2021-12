La grille tarifaire des prix des carburants a été, une nouvelle fois, revue à la hausse ce vendredi 17 octobre. Cette hausse touche plus particulièrement le prix du bidon de fioul et la bouteille de gaz domestique qui augmentent respectivement de 18 700 LL pour s’établir à 357 600 LL et de 18 600 LL pour s’établir à 312 100 LL.

Cette hausse touche aussi l’essence avec le SP 95 qui coutera désormais 323 200 LL le bidon de 20 litres (+4 400 LL) et le SP 98 qui coutera 334 400 LL (+4600 LL)

Cette nouvelle augmentation a été induite par la détérioration de la livre libanaise face au dollar au marché noir, 10% à 15% des sommes nécessaires pour l’achat des carburants par les importateurs devant y être achetés.