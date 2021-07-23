وأشارت صحيفة الشرق الأوسط في أعمدتها إلى أن رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميكاتي على نحو متزايد لصالح الإعلان المحتمل عن ترشيح لمنصب رئيس الوزراء المقبل. إلا أنه يعرب عن مخاوفه من أن يواجه نفس العقبات ، بحسب قوله ، مثل رئيس الوزراء السابق المكلف سعد الحريري الذي أعلن انسحابه الأسبوع الماضي.

كما سينتظر نجيب ميقاتي تأكيدات معينة بخصوص تشكيل حكومته وعملية التشكيل.

وتأتي هذه المعلومات كما سيظهر كمفضل ، خاصة لرئيس الغرفة نبيه بري ، فيما يشير مراقبون إلى أنه سيكون متورطًا في قضايا قانونية معينة ، سواء في لبنان نفسه أو في أوروبا.

وللتذكير ، فإن تشكيل حكومة جديدة شرط أساسي لإعادة فتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. يجب أن تسمح هذه أيضًا بالإفراج عن المساعدة من المجتمع الدولي بينما يمر لبنان بأزمة اقتصادية خطيرة.

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