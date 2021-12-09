وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى مصر حيث من المتوقع أن يناقش العديد من القضايا الحاسمة للبنان مع السلطات المحلية. وبذلك يكون نجيب ميقاتي قد التقى بالفعل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره مصطفى مدبولي ليذهب بعد ذلك إلى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وعلى قائمة المحادثات موضوع امدادات الغاز المصري وكذلك الازمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج. وبالتالي ، يجب أن تلعب القاهرة دور الوسيط مع الرياض. وقد وردت هذه الزيارة بالفعل منذ استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي الذي وصف العمليات العسكرية السعودية في اليمن بالعدوان قبل فترة وجيزة من تعيينه.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن موضوع توريد الغاز المصري مطروح أيضًا على الطاولة. والمفاوضات جارية مع البنك الدولي لتمويل مشترياته بينما يمر خط الغاز العربي الذي سيمر عبر الأردن ومن ثم سوريا قيد التشغيل. من الآن فصاعداً ، سيشترط البنك الدولي تمويله على أن يتم تحديث تعريفات كهرباء لبنان لتصل على الأقل إلى تكلفة الإنتاج ، مما يعني ضمناً زيادة حادة في أسعار الكيلوات التي ظلت دون تغيير منذ عام 1997. بالفعل قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت رسميًا قبل عامين ، وصلت إلى ما يعادل 2 سنت للكيلوواط مقابل تكلفة إنتاج 17 سنتًا.