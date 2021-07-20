من بين 50.000 رقم استهدفها برنامج التجسس لشركة NSO Group الإسرائيلية ، نجد أرقام هواتف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء السابق المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية الأسبق جبران باسيل ، مدير الأمن العام العماد عباس إبراهيم ، ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة ، ومسؤولون تنفيذيون في حزب الله ، وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع والعديد من الوزراء من مختلف الأحزاب السياسية والصحفيين والسفراء المتواجدين في لبنان أو حتى رجال الأعمال المشاركين فيها. استثمارات في شبه الجزيرة العربية. كان من الممكن إدراج أرقام هواتفهم في قائمة المراقبة بمبادرة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، كما تشير صحيفة لوموند اليومية وموقع دراج اللبناني.

يسمح Pegasus ، بالإضافة إلى تنزيل محتويات الهاتف ، بالتجسس على تطبيقات الهاتف مثل WhatsApp أو الاستماع إلى الضحية من خلال ميكروفونه.

أن نلاحظ ذلك مقالة الأخير باللغة الإنجليزية لا يمكن الوصول إليها في وقت كتابة هذا التقرير ولكن متوفر باللغة العربية.

وإجمالاً ، سقط 300 لبناني ضحية هذا التجسس الهائل بناءً على طلب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، الدول التي تدهورت العلاقات معها منذ عدة سنوات.

كان من الممكن استبعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط.

يقال إن سعد الحريري كان ضحية لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، خاصة أثناء اختطافه أثناء إقامته في الرياض في أكتوبر 2017.

في جانب تيار المستقبل ، كان وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق أو نادر الحريري مستشار سعد الحريري سيكونان ضحيتين أيضًا.

تجسس سياسيون آخرون على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أو خصمه السياسي ، لكنه قريب من السعودية ويدعمه حاليًا سمير جعجع.

أخيرًا ، كان رياض سلامة موضوع طلب للمراقبة بينما أقامت البنوك اللبنانية رقابة غير رسمية على رأس المال ، في نوفمبر 2019.

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