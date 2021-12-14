كشف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية ، حسين الحاج حسن ، أن مصرف لبنان يرفض منح 400 ألف دولار إلى 500 ألف دولار لدفع اشتراكات الاتصالات الدولية في بلاد الأرز ، بما في ذلك الإنترنت ، وهذا ما قد يؤدي إلى تعليق هذه الخدمة بنهاية الشهر.

وبالتالي ، إذا دفع لبنان 6 ملايين دولار سنويًا ، فإن مصرف لبنان سيرفض حاليًا المبالغ اللازمة بسبب الاختلاف بين سعر الصرف لمنصته الإلكترونية صيرفة التي أغلقت أمس عند 21300 ليرة لبنانية / دولار أمريكي وسعر السوق. الأسود الذي هو اليوم. تجاوزت العتبة الرمزية البالغة 29000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، معتقدين أن خسائرها ستكون عندئذ مهمة للغاية.