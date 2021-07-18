حذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون من تفاقم الوضع الأمني بسبب الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية.

مسؤوليتنا كبيرة في هذا الوقت وعلينا الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومنع الفوضى العماد جوزاف عون 16 تموز 2021

بشكل عام بخيل مع التعليقات ، تحدث مسؤولو الجيش اللبناني بشكل متكرر وعلني في الأشهر الأخيرة للتنديد بالطبقة السياسية الحالية في لبنان.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من سحب ترشيح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ، وهو انسحاب تسبب في حوادث في مناطق ذات أغلبية سنية ، لا سيما في طرابلس شمال لبنان ، حيث أصيب 15 جنديًا ، بينهم 5 إثر انفجار قنبلة يدوية. كما تم استدعاء الجيش اللبناني منذ أكثر من عامين بسبب المظاهرات الكبرى التي اندلعت ضد الطبقة السياسية المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان المتأثرين أيضًا بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

في الوقت نفسه ، يتنظم المجتمع الدولي لمساعدة المؤسسة العسكرية ، التي تعتبر اليوم الوحيدة القادرة على ضمان استقرار لبنان. في مواجهة الوضع ، يتم تسليم المساعدات الغذائية الشهرية للجنود وعائلاتهم ويمكن حتى النظر في المساعدات المالية ، في حين أن رصيد جنود قاعدة الجيش اللبناني سيصل الآن إلى أقل من 30 دولارًا شهريًا بسبب تدهور بنسبة 93٪ في قيمة تعادل الليرة اللبنانية مقابل الدولار في أقل من سنة واحدة. لقد حصل بعض الجنود بالفعل على وظيفة ثانية ، وهو أمر يتم التسامح معه الآن بينما تحظره الأنظمة العسكرية.

بعد أن حرم الجيش اللبناني من اللحوم منذ عام ، أقام أيضًا منشآت معينة تهدف إلى استخدام مناطق تدريب معينة لتحويلها إلى أراضٍ زراعية.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն