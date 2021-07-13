وجدد رئيس الجمهورية دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها وفق الجدول الزمني المقرر لها عام 2022. وتحدث إلى إيلينا فالنسيانو ، التي ترأست وفد الاتحاد الأوروبي الذي راقب بالفعل الانتخابات التشريعية اللبنانية عام 2018 ، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.

تجري الانتخابات التشريعية في موعدها ، في ربيع 2022 ، ولبنان يرحب بوجود مراقبين أوروبيين لمراقبتها كما حدث في 2018. ميشال عون 13 تموز 2021. سقسقة

وبحسب رئيس الدولة ، فإن هذه الانتخابات ستتميز بجهود تهدف إلى السماح للناخبين بالتعبير عن أنفسهم بحرية فيما يتعلق بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي دون تدخل خارجي.

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