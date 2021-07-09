وبحسب ما ورد أشار مصرف لبنان إلى أنه بدأ في تحويل الأموال المخصصة لدفع تكاليف استيراد الأدوية إلى لبنان وفقًا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة وحكومة المصرف المركزي رياض سلامة.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مشترك عقد في وزارة الصحة ، مما أتاح تحديد أولويات القطاع.

كما أشار وزير الصحة المنتهية ولايته ، حمد حسن ، إلى أن معركة ضد الاحتكارات ستبدأ “خاصة وأن عددًا من هذه المؤسسات يفترض أن ترفع الدعم والامتناع عن بيع الأدوية في محاولة للاستفادة من ارتفاع الأسعار” ، وهو أمر بعيد المنال. من كونها القضية.

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