La Banque du Liban aurait indiqué avoir entamé le transfert de fonds destinés à payer l’importation de médicaments au Liban conformément à l’accord conclu entre le ministère de la santé et le gouvernement de la Banque Centrale, Riad Salamé.

Ces propos ont été tenu lors d’une réunion conjointe qui s’est tenue au ministère de la santé, permettant de préciser les priorités du secteur.

Le ministre sortant de la santé, Hamad Hassan a également indiqué qu’une bataille contre les monopoles sera entamée “d’autant plus qu’un certain nombre de ces institutions sont censées lever les subventions et s’abstenir de vendre des médicaments pour tenter de profiter des prix élevés”, ce qui est loin d’être le cas.

