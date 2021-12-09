وتعتقد صحيفة الديار اليومية أن التسوية السياسية التي تنطوي على إقالة القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في الانفجار في مرفأ بيروت يمكن أن تمر عبر مجلس النواب ، وبشكل أدق من خلال حضور نواب التيار الوطني الحر خلال هذه الفترة. الحدث.جلسة. هذا الحل يفضله كل من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبمجرد استبعادها من التحقيق الجاري ، فإن اجتماعات مجلس الوزراء التي توقفت منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) ستكون قادرة بعد ذلك على استئنافها في نهاية الإجازات بينما يدخل لبنان الفترة الانتخابية. وبذلك يتم تأجيل جميع القضايا الحرجة ، باستثناء الجانب القضائي للانفجار في مرفأ بيروت.

في المقابل ، سيحصل حزب العمال اللبناني على انتخاب 6 نواب من قبل اللبنانيين في الخارج خلال الانتخابات النيابية المقبلة. وبالتالي يمكن لهذه الأصوات أن تفيد بشكل أساسي من يسمون مرشحي المجتمع المدني ، على حساب الأحزاب السياسية التقليدية بما في ذلك CPL. قد يؤدي هذا التصويت إلى خسارة الأغلبية في 8 مارس. علاوة على ذلك ، سيواجه هذا التعديل الذي يؤيد تصويت اللبنانيين في الخارج معارضة من السعودية والولايات المتحدة.

في الوقت الحالي ، تظهر التوقعات الانتخابية أن القوات اللبنانية ستحتفظ بعدد نوابها ، تمامًا مثل الحزب الاشتراكي التقدمي.