هذه المعلومات خاطئة

في مقطع فيديو يتم تداوله بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر رجل مجهول مجموعة من الأوراق النقدية على أنها مليونية ليرة لبنانية.

لقد صُدمت بالفعل بصدمة عميقة من التخفيض الفعلي لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار ، ويعتقد الكثيرون أن هذه الأخبار صحيحة.

ومع ذلك ، عند مشاهدة الفيديو بشكل صحيح ، بغض النظر عن الصوت ، يمكننا التعرف عليه جيدًا المذكرة بصفتها مائة ألف ليرة لبنانية صدرت بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير. ، في ديسمبر 2020.

هذه الورقة النقدية ، التي تبلغ قيمتها الاسمية 100000 ليرة ، تصور عدة رموز للعاصمة اللبنانية بيروت ، بما في ذلك الساعة الشهيرة في ستار سكوير وكهف الحمام والقارب الفينيقي.

كما اندلع جدل عندما تم الكشف عن هذا المنشور للجمهور بسبب اختفاء الصليب الموجود في معمودية الكنيسة والمؤرخ من فترة حملات القديس يوحنا مارك دي بيبلوس الصليبية.

هذه الأنباء ، وإن كانت كاذبة ، تزيد من تفاقم الوضع النقدي المتوتر أصلاً جراء التدهور لتصل إلى 93٪ من قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار ، بينما هذا الأسبوع ، سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوى لها في السوق السوداء ، لتصل قيمتها إلى 23،450 ليرة لبنانية / دولار يوم الجمعة 17 تموز. بعد إعلان انسحاب سعد الحريري من ترشيح رئاسة مجلس الوزراء.

يتم حاليًا تداول الكثير من الأخبار الكاذبة على الشبكات الاجتماعية ، مما يساهم بشكل أكبر قليلاً في هذا التدهور في التكافؤ وبالتالي في القوة الشرائية للسكان. لذلك فهي مسألة سبب للاحتفاظ بها.

هذه الأخبار الكاذبة هي الأكثر إثارة للقلق لأنها تساهم أيضًا في إثارة الحوادث عندما يكون 77٪ من السكان غير كافيين بالفعل لتناول الطعام ، بما في ذلك 33٪ من الأطفال. الحد الأدنى للأجور الآن أقل من 30 دولارًا في الشهر ومتوسط الأجر 97 دولارًا في الشهر. تعيش العديد من الأسر اللبنانية الآن تحت خط الفقر المحدد بستة دولارات أمريكية في اليوم. 43٪ من السكان العاملين عاطلون عن العمل.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية ، بلغ معدل التضخم 120٪ على مدى عام واحد في مايو 2021. بالنسبة للمادة الغذائية وحدها ، أثرت زيادة الأسعار على أكثر من 220٪.

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