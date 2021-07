FactCheck: La Banque du Liban a-t-elle émis des billets d’un million de livres libanaises?

Cette information est fausse

Dans une vidéo qui circule de manière virale sur les réseaux sociaux, un homme non identifié présente une liasse de billets comme étant ceux du million de livres libanaises.

Déjà fortement choquée par la dévaluation de facto de la monnaie locale face au dollar, nombreux sont ceux qui pourraient croire que cette nouvelle est vraie.

Cependant, à bien voir la vidéo, nonobstant le son, on peut très bien identifier le billet comme étant celui de 100 000 Livres libanaises émis à l’occasion du centenaire de la proclamation de l’Etat du Grand Liban, en décembre 2020.

Ce billet d’une valeur nominale de 100 000 LL dépeint plusieurs symboles de la capitale libanaise Beyrouth, dont la fameuse horloge de la place de l’étoile, la Grotte des Pigeons ou encore le bateau phénicien.

Une polémique avait d’ailleurs éclaté lorsque ce billet a été révélé au public en raison de la disparition de La Croix qui se trouve sur le Baptistère de l’église en date de la période des croisades Saint Jean-Marc de Byblos.

Cette nouvelle, même si elle est fausse, exacerbe d’autant plus la situation monétaire, déjà rendue tendue par la détérioration à hauteur de 93% de la valeur de la livre libanaise face au dollar, alors que cette semaine, la livre libanaise a touché son plus bas niveau au marché noir, à hauteur de 23 450 LL/USD le vendredi 17 juillet après l’annonce du retrait de la candidature de Saad Hariri à la présidence du conseil des ministres.

De nombreuses fausses nouvelles circulent ainsi actuellement sur les réseaux sociaux, contribuant un peu plus à cette détérioration de la parité et donc du pouvoir d’achat de la population. Il s’agit donc de raison garder.

Cette fausse nouvelle est d’autant plus inquiétante qu’elle contribue également à inciter à des incidents alors que 77% de la population ne mange déjà plus à sa faim dont 33% d’enfants. Le salaire minimum n’équivaut désormais plus qu’à moins de 30 dollars par mois et le salaire médian à 97 dollars par mois. Nombreux sont les foyers libanais qui vivent désormais en-dessous du seuil de pauvreté, fixé à 6 USD quotidiennement. 43% de la population active serait même au chômage.

Selon les dernières statistiques officielles, le taux d’inflation a atteint 120% sur une période d’une année en mai 2021. Pour le seul poste alimentaire, la hausse des prix a même touché plus de 220%.

