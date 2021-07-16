تستمر الليرة اللبنانية في الانهيار في تحرك غير عقلاني كليًا في السوق السوداء ، بعد يوم من إعلان سحب محاولة سعد الحريري لمنصب رئيس الوزراء المقبل ، بعد 11 شهرًا من استقالة رئيس الوزراء الحالي حسان دياب

وصل تكافؤ الليرة اللبنانية الآن إلى 23،350 ليرة لبنانية / دولار أمريكي للشراء و 23،450 ليرة لبنانية / دولار أمريكي للبيع ، وهو انهيار ناجم عن نوع من الذعر لدى جزء من السكان مع تراجع احتمالات الإفراج عن المساعدات الاقتصادية من المجتمع الدولي. لعدم وجود خزانة وظيفية.

لكن الأساسيات متطابقة ، حتى مع تحسن طفيف بعد تأكيد صندوق النقد الدولي ، أمس ، منح 860 مليون دولار للبنان في إطار حقوق السحب الخاصة للمؤسسة في غضون شهرين. لذلك يجب دفع هذه المساعدة إلى مصرف لبنان.

يبدو أن هناك صعوبة كبيرة الآن في السيطرة على سوق العملات محليًا. الشائعات التي نفتها اليوم أشارت إلى أن مصرف لبنان رفع سعر منصته الإلكترونية صيرفة إلى 15100 ليرة لبنانية / دولار أمريكي بدلاً من 12000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي. كان القصد من هذه الشائعات الكاذبة هو زيادة زعزعة الاستقرار في السوق غير المستقرة والقاعدة الشعبية. تقدر المصادر أن بعض المضاربين يراهنون على تدهور وحشي لليرة اللبنانية فيما تستمر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في التدهور.

لهذه الزيادة الجديدة في الليرة اللبنانية ، يمكن أن تستجيب لتفشي آخر ، وهو تفشي الشارع ، في حين واجه 77٪ من السكان صعوبة في تمويل شراء الطعام ، حتى أن 33٪ من الأطفال ينامون جائعين ، كما اتهم المؤلفون بـ تقرير اليونيسف.

الآن مع خسارة 93٪ في القيمة خلال عامين ، يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 30 دولارًا ومتوسط الأجر 97 دولارًا. نصف السكان الذين يعملون في أرض الأرز سيكون لديهم الآن هذا المبلغ فقط. تقدر مصادر غير رسمية أن 75٪ من السكان سيكونون الآن تحت خط الفقر ، أو بأقل من 3 دولارات في اليوم.

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