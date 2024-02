Beyrouth, le 23 février 2024 : L’Association des Importateurs Automobiles (AIA), représentant les constructeurs mondiaux au Liban, tient à saluer le législateur libanais pour avoir reconduit, dans le budget 2024, les réductions et exonérations de certaines taxes sur l’importation et l’immatriculation des véhicules hybrides et électriques neufs, initialement instaurées en 2018.

Cette décision est en harmonie avec les actions entreprises par les pays développés pour réduire les niveaux de pollution et préserver l’environnement, tout en diminuant la facture pétrolière. À ce titre et dans l’objectif d’informer et de protéger le consommateur libanais, l’AIA précise ce qui suit :

Premièrement, l’investissement dans les voitures hybrides et électriques neuves assure une sécurité optimale pour les consommateurs. Ces véhicules sont naturellement équipés de nouvelles batteries, répondent à toutes les normes de sécurité et protègent les passagers des dangers. De plus, l’investissement dans un véhicule neuf protège le consommateur contre le coût potentiel élevé et imprévu du remplacement de la batterie, garantie par le fabricant via son concessionnaire agréé sur une période allant de 6 à 8 ans. De plus et en cas de défaillance de la batterie pendant cette période de garantie, elle est systématiquement remplacée par une batterie appropriée aux frais du constructeur dans les centres de service agréés.

Deuxièmement, l’investissement dans les voitures hybrides et électriques neuves élimine de facto le risque environnemental majeur lié au recyclage des batteries lors de leur remplacement. Les entreprises libanaises importatrices officielles s’engagent fermement envers les constructeurs mondiaux et garantissent le recyclage conformément aux normes internationales les plus strictes.

Troisièmement, l’investissement dans les voitures électriques et hybrides neuves, par l’intermédiaire des concessionnaires agréés, assure la protection et la quiétude du consommateur. L’association rappelle dans ce contexte ce qu’elle a souligné dans son communiqué précédent quant à l’importance absolue de s’assurer de l’existence d’une garantie du constructeur d’origine avant l’achat. Seules les entreprises agréées, représentant les fabricants automobiles mondiaux au Liban, sont dans la capacité de protéger le consommateur avec une garantie fiable, des pièces de rechange originales, un entretien régulier et un contrôle des systèmes électroniques, mais aussi à travers la conduction des campagnes de rappel (Recall).

À propos de l’association

L’AIA regroupe les représentants agréés de tous les constructeurs de véhicules mondiaux au Liban. Elle œuvre avec responsabilité depuis 1923 dans le but de réglementer le marché et l’importation des véhicules neufs au Liban, mettant l’expérience de ses sociétés membres au service du consommateur pour assurer sa protection et sa sécurité, tout en contribuant au développement du secteur.