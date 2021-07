Lebanese authorities announce that 843 people have been diagnosed positive for covid19 in the past 24 hours, a new record at the highest in 11 weeks and the previous wave. The number of deaths remains identical to the previous days with only one death, a toll which could however soon worsen due to the increase in the number of cases.

According to current information, all currently hospitalized patients under the age of 50 are unvaccinated. Beyond that, only one case of an 86-year-old man who was vaccinated would receive hospital treatment.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 554 458 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte premier cas au Liban.



843 cas ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 810 cas. 33 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 547 659 cas locaux et de 6 799 cas en provenance de l’étranger.



1 décès a été donc annoncé ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 891 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs augmente avec le chiffre de 4.4 %.

180 personnes sont hospitalisées et 80 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 20 personnes placées sous respirateur. Combien de personnes ont été vaccinées? 7 489 personnes ont été vaccinées une première fois et 24 736 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 165 801 personnes ont reçu une première dose et 795 417 personnes ont reçu les 2 doses.

