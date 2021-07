Present in Lebanon as part of a training course for their Lebanese counterparts, French firefighters went from theory to practice in the field, following the call for help from man in difficulty at sea, exhausted, clinging to a rock off the Lebanese capital Beirut.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն