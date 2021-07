Former Prime Minister Najib Mikati won the majority of parliamentarians’ votes cast during the binding parliamentary consultations on Monday, July 26. He should therefore soon be appointed Prime Minister-designate at the end of this day.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն