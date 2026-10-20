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PALAIS AUDI, SAÏDA — Le secret du savon d’Alep

· 1 min de lecture · 10 vues

PALAIS AUDI, SAÏDA — Le secret du savon d’Alep Au cœur des souks traditionnels de Saïda, le Palais Audi abrite le Musée du Savon, installé sur une ancienne fabrique du XVIIe siècle. Ouvert en 2000…

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PALAIS AUDI, SAÏDA — Le secret du savon d'Alep

Au cœur des souks traditionnels de Saïda, le Palais Audi abrite le Musée du Savon, installé sur une ancienne fabrique du XVIIe siècle. Ouvert en 2000 par la Fondation Audi, il reconstitue la fabrication artisanale du savon à l'huile d'olive — un savoir-faire millénaire à quatre ingrédients, affiné en cheminées pendant 6 mois à 3 ans. Tout autour, le Khan El-Franj, bâti par l'émir Fakhreddine II, et les ruelles voûtées des vieux souks continuent de faire vivre ce dédale commerçant hérité de plusieurs siècles.

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