Les cargaisons de gaz reprennent à Benghazi et Tripoli, tandis qu’une enquête vise des contrats maritimes. En Libye, les annonces distinguent production, transport, stockage et distribution des bouteilles. Les livraisons confirmées ne prouvent pas une normalisation partout, et l’incendie de Brega ne constitue pas la cause établie de ces difficultés.

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En Libye, l’arrivée de nouvelles cargaisons de gaz de cuisson ne suffit pas à clore la crise de distribution. Les annonces des 14 et 15 novembre 2026 montrent une remise en mouvement de plusieurs maillons : navires, stockage, remplissage des bouteilles et points de vente. Dans le même temps, le parquet a annoncé une détention provisoire dans une enquête sur les contrats de transport maritime. Ce double développement éclaire une difficulté concrète : disposer de gaz et le faire parvenir régulièrement aux ménages sont deux opérations distinctes.

Gaz de cuisson en Libye : une cargaison à Benghazi

Le 15 novembre, la société Brega de commercialisation des produits pétroliers a annoncé le début des opérations de déchargement du navire Al-Tahaddi 2. Il était arrivé au terminal pétrolier de Benghazi avec environ 1 900 tonnes de gaz de pétrole liquéfié. L’entreprise a indiqué que le pompage avait repris afin de renforcer les stocks.

Brega signalait parallèlement le fonctionnement des points de remplissage immédiat des bouteilles à Benghazi, pendant les périodes du matin et du soir. Cette communication décrit une livraison et une organisation locale. Elle ne constitue pas un bilan national de la disponibilité du gaz chez les distributeurs.

Il faut aussi distinguer l’arrivée du navire, son raccordement au terminal et le transfert complet de sa cargaison. Le communiqué du 15 novembre confirme le démarrage des opérations. Il ne donne pas un état final des volumes distribués aux ménages.

Le transport maritime au centre des difficultés

Dès le 1er novembre, Brega avait reconnu des tensions sur l’approvisionnement et la distribution du GPL. L’entreprise les reliait aux variations des horaires de navigation et d’arrivée des navires dans les ports libyens. Selon son explication, ces décalages avaient temporairement affecté le pompage et le stockage dans certaines régions.

La société indiquait maintenir ses équipes prêtes à recevoir et décharger les cargaisons dès leur arrivée. Elle évoquait aussi une coordination avec les autorités de contrôle et de sécurité pour organiser les quantités disponibles et leur distribution au prix officiel.

Cette présentation situe la difficulté dans la chaîne d’acheminement. Elle ne démontre pas que toutes les villes subissaient la même situation. Elle n’établit pas non plus que la production nationale avait cessé. Les dates des navires, les volumes stockés et les capacités de remplissage doivent être suivis séparément.

Un responsable placé en détention provisoire

Le 15 novembre, le bureau du procureur général a annoncé le placement en détention provisoire du responsable du transport maritime de la Compagnie nationale de pétrole. L’enquête porte sur la gestion des contrats de transport du gaz de cuisson.

Selon le parquet, des manquements ont affecté les liaisons depuis les ports de Mellitah et de Zawiya vers Tripoli, Misrata et Benghazi. Il met notamment en cause l’affrètement d’un navire exposé à des risques juridiques, ensuite immobilisé dans un port grec.

Le parquet affirme que cette situation a contribué à l’épuisement des stocks de Brega et à une hausse du coût du gaz. Il s’agit des éléments présentés par l’accusation dans une procédure en cours. La détention provisoire n’est pas une condamnation. Le communiqué ne précise ni le nom du navire immobilisé ni les arguments de la défense. Il ne permet pas d’attribuer à ce seul épisode toutes les difficultés de distribution observées dans le pays.

À l’ouest, le Derna et les installations de remplissage

Le point opérationnel de la Compagnie nationale de pétrole, daté du 14 novembre, mentionne une autre cargaison. Le Derna déchargeait à Tripoli environ 2 300 tonnes de GPL. Son départ vers Misrata, pour y livrer le reste de sa cargaison, était annoncé pour le lendemain. Ce calendrier devait encore être confirmé par les opérations effectives.

La compagnie indiquait aussi que la raffinerie de Zawiya continuait à produire du GPL pour l’ouest du pays et le Djebel occidental. À Mellitah, des camions poursuivaient le chargement du produit pour alimenter d’autres régions.

Ces informations montrent que les circuits maritimes et routiers fonctionnent en parallèle. La présence d’un chargement dans un port ne garantit pas sa disponibilité immédiate dans chaque point de vente. Le transport vers les dépôts puis le remplissage et l’acheminement des bouteilles restent nécessaires.

La distribution locale, dernier maillon visible

Brega indiquait le 14 novembre que les opérations de pompage depuis le Derna avaient repris. Elle signalait également le fonctionnement des installations de remplissage des dépôts de Tripoli et d’Al-Hani. Elles approvisionnent des centres de distribution, des distributeurs et des points de vente directe.

La distinction est importante pour les habitants. Un dépôt peut recevoir du produit sans que toutes les files d’attente disparaissent simultanément. Les annonces disponibles décrivent la mobilisation des installations, mais elles ne publient pas de délai uniforme d’accès à une bouteille.

À Souq al-Jumaa, la municipalité a annoncé l’ouverture, à compter du 15 novembre, d’un point quotidien de distribution près du dispensaire d’Arada. Le dispositif a été coordonné avec Brega et placé sous le suivi municipal. Il vise à réduire les déplacements et les attentes. Cette mesure de proximité ne doit pas être présentée comme une solution couvrant toute l’agglomération de Tripoli.

L’incendie de Brega reste un événement distinct

Le 11 novembre, un incendie dans le complexe gazier exploité par la société Sirte à Marsa Brega a tué un travailleur et blessé quatre autres. La Compagnie nationale de pétrole a décrit un incident sur une conduite de gaz alimentant des chaudières. Elle a annoncé l’arrêt préventif de l’installation et la maîtrise du feu.

Elle a toutefois affirmé que l’événement n’affectait ni l’approvisionnement du marché local en gaz ni la production de pétrole brut. Les tensions de distribution avaient d’ailleurs été reconnues auparavant. Sans élément supplémentaire, il serait donc injustifié de présenter cet incendie comme la cause établie de la pénurie de bouteilles.

La Compagnie nationale de pétrole a annoncé le 14 novembre avoir engagé un navire gazier supplémentaire, dont l’entrée en service était prévue sous deux semaines. C’est la prochaine échéance concrète à suivre, avec les volumes effectivement déchargés et l’évolution de la distribution.

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