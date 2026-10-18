AANJAR, LA CITÉ OMEYYADE OUBLIÉE DE LA BÉKAA Fondée au VIIIe siècle par le calife Walid Ier, Aanjar est la seule ville omeyyade connue bâtie entièrement à partir de zéro. Carrefour caravanier fortifié, elle sera…

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AANJAR, LA CITÉ OMEYYADE OUBLIÉE DE LA BÉKAA



Fondée au VIIIe siècle par le calife Walid Ier, Aanjar est la seule ville omeyyade connue bâtie entièrement à partir de zéro. Carrefour caravanier fortifié, elle sera abandonnée après quelques décennies à peine. Son Grand Palais, ses thermes romains à hypocauste, sa mosquée aux arcs en fer à cheval et son plan urbain rectangulaire témoignent d'un mélange unique d'influences romaine, byzantine et arabe. Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984.

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