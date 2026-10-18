AANJAR, LA CITÉ OMEYYADE OUBLIÉE DE LA BÉKAA
Fondée au VIIIe siècle par le calife Walid Ier, Aanjar est la seule ville omeyyade connue bâtie entièrement à partir de zéro. Carrefour caravanier fortifié, elle sera abandonnée après quelques décennies à peine. Son Grand Palais, ses thermes romains à hypocauste, sa mosquée aux arcs en fer à cheval et son plan urbain rectangulaire témoignent d'un mélange unique d'influences romaine, byzantine et arabe. Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984.
AANJAR, LA CITÉ OMEYYADE OUBLIÉE DE LA BÉKAA
AANJAR, LA CITÉ OMEYYADE OUBLIÉE DE LA BÉKAA Fondée au VIIIe siècle par le calife Walid Ier, Aanjar est la seule ville omeyyade connue bâtie entièrement à partir de zéro. Carrefour caravanier fortifié, elle sera…
AANJAR, LA CITÉ OMEYYADE OUBLIÉE DE LA BÉKAA
Commentaires