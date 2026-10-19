LES OLIVIERS ÉTERNELS DE BCHAALEH — 6000 ans debout
À Bchaaleh, au Liban-Nord, des oliviers parmi les plus vieux du monde veillent depuis plus de six mille ans. Appartenant aujourd'hui au Waqf local, ils appartenaient autrefois à un sanctuaire romain disparu. Une étude USAID/Université de l'Arizona a daté certains d'entre eux à 1700 ans. Peut-être parmi les tout premiers arbres domestiqués par l'homme, ce sont les Phéniciens qui répandront leur culture dans tout le bassin méditerranéen.
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LES OLIVIERS ÉTERNELS DE BCHAALEH — 6000 ans debout À Bchaaleh, au Liban-Nord, des oliviers parmi les plus vieux du monde veillent depuis plus de six mille ans. Appartenant aujourd’hui au Waqf local, ils appartenaient…
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