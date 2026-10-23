Amnistie générale au Liban : derrière l’accord des magistrats, une bataille sur les peines et les libérations

Au Liban, l’application de la loi d’amnistie générale suscite des interrogations sur les libérations et les réductions de peines. Après une rencontre entre les responsables du parquet et du Conseil constitutionnel, les magistrats clarifient leurs positions. Récidive, condamnations à mort et dossier Ahmad al-Assir restent au cœur des débats judiciaires.

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Une réunion au Conseil constitutionnel après les tensions sur l’application de l’amnistie

Le procureur général près la Cour de cassation, Ahmad Rami Hajj, s’est rendu au siège du Conseil constitutionnel, à Hadath, le jeudi 22 octobre 2026. Il y a rencontré le président de cette institution, le juge Tannous Mechleb. Cette réunion intervenait au lendemain de la diffusion d’une circulaire judiciaire concernant l’application de la loi d’amnistie générale. Le document avait relancé les interrogations sur les conditions dans lesquelles les personnes condamnées ou poursuivies pourraient bénéficier des nouvelles dispositions. Les deux magistrats ont cherché à clarifier leurs positions et à mettre fin aux informations faisant état de divergences entre leurs institutions.

La circulaire adressée aux parquets d’appel et au parquet financier précisait les documents à réunir avant de statuer sur les demandes d’extinction des poursuites ou de remise des peines. Elle prévoyait notamment la consultation des casiers judiciaires et la collecte d’informations auprès des services de sécurité. L’objectif annoncé était de permettre une application uniforme de la loi. Toutefois, ces instructions ont suscité des inquiétudes chez certains juristes, qui redoutent que les vérifications administratives ne conduisent à imposer des conditions supplémentaires aux bénéficiaires de l’amnistie.

Après la rencontre, Tannous Mechleb a réaffirmé le caractère obligatoire des décisions du Conseil constitutionnel. Il a également assuré qu’aucun désaccord ne subsistait avec le parquet général près la Cour de cassation concernant l’interprétation des textes. Ahmad Rami Hajj a confirmé que son institution respecterait les décisions et les interprétations constitutionnelles. Cette déclaration commune a permis d’apaiser publiquement les tensions, sans faire disparaître toutes les questions concernant les modalités concrètes d’application de la loi.

La décision constitutionnelle numéro 12 de 2026 au centre du débat

Les difficultés sont apparues après la décision numéro 12 de 2026 du Conseil constitutionnel, rendue à la suite d’un recours contre la loi d’amnistie générale. Le Conseil n’a pas annulé l’ensemble du texte. Il a cependant censuré certaines expressions et formulé des réserves d’interprétation concernant plusieurs dispositions. Ces modifications ont notamment touché les délais, les conditions d’application et la détermination des personnes susceptibles de bénéficier de l’amnistie.

La portée de cette décision est essentielle. Les autorités judiciaires chargées d’appliquer la loi doivent tenir compte des dispositions maintenues, des éléments censurés et des interprétations imposées par le Conseil constitutionnel. Elles ne peuvent pas traiter les réserves constitutionnelles comme de simples recommandations. Cette obligation explique pourquoi les instructions adressées aux procureurs ont suscité un débat juridique.

Tannous Mechleb a également répondu aux accusations selon lesquelles le Conseil constitutionnel aurait empiété sur les compétences du Parlement. Il a affirmé que son institution n’avait pas dépassé ses prérogatives. Selon lui, les interprétations retenues demeurent conformes aux textes législatifs et aux compétences du Conseil.

Ahmad Rami Hajj a, pour sa part, expliqué que la circulaire contestée concernait les modalités d’exécution de la loi. Il a précisé que les instructions avaient pour objectif d’organiser le travail des parquets et d’éviter des différences de traitement entre les régions. Le procureur général a reconnu l’existence d’un malentendu autour de deux points, tout en affirmant que les discussions avec le Conseil constitutionnel avaient permis de clarifier les difficultés.

Les procureurs doivent réunir les dossiers avant de statuer

La circulaire du parquet général prévoit plusieurs vérifications avant l’examen des demandes d’amnistie. Les magistrats doivent notamment disposer du casier judiciaire de la personne concernée et des informations relatives aux procédures engagées contre elle. Les services de sécurité peuvent être sollicités afin de compléter les dossiers. Des cellules de coordination doivent également faciliter la collecte des documents dans les différentes régions.

Cette organisation répond à une difficulté pratique. Les personnes susceptibles de bénéficier de l’amnistie peuvent être concernées par plusieurs procédures, parfois devant des juridictions différentes. Les magistrats doivent donc déterminer précisément les infractions visées, les décisions déjà rendues et les éventuelles exclusions prévues par la loi. Une demande ne peut pas être examinée correctement si les informations nécessaires sont absentes ou contradictoires.

Toutefois, la multiplication des vérifications peut ralentir les décisions. Les tribunaux libanais fonctionnent avec des moyens administratifs limités. Les greffes connaissent des difficultés de personnel et les échanges de documents entre institutions peuvent prendre du temps. Pour les personnes détenues, ces retards ont des conséquences immédiates, puisqu’ils peuvent prolonger l’attente d’une décision susceptible de modifier leur situation pénale.

Le parquet général affirme vouloir éviter ces difficultés en organisant la collecte des informations. La question centrale porte désormais sur la manière dont les instructions seront appliquées dans chaque juridiction.

Plusieurs poursuites ne signifient pas nécessairement une récidive

L’un des points les plus sensibles concerne la distinction entre la récidive et la multiplication des poursuites judiciaires. L’avocate pénaliste Sahar Mohsen souligne que ces deux situations ne peuvent pas être assimilées automatiquement. Une personne peut faire l’objet de plusieurs procédures sans avoir été condamnée pour chacune des infractions alléguées. La simple existence de poursuites ne suffit donc pas à établir une récidive au sens juridique.

Cette distinction concerne particulièrement les dossiers de stupéfiants. La décision constitutionnelle numéro 12 de 2026 impose de respecter les conditions légales permettant de caractériser la récidive. Il ne serait donc pas conforme à cette interprétation de considérer qu’une personne est récidiviste uniquement parce que plusieurs procédures figurent dans son dossier.

Sahar Mohsen rappelle également l’importance de la présomption d’innocence. Une poursuite judiciaire ne constitue pas une condamnation. Les magistrats doivent examiner les décisions rendues et les conditions prévues par les textes avant de déterminer si une personne peut bénéficier de l’amnistie.

Cette question peut avoir des conséquences importantes pour les détenus. Une interprétation trop large de la récidive pourrait exclure certaines personnes du bénéfice de la loi. À l’inverse, une application conforme aux critères juridiques permettrait de distinguer les situations individuelles et d’éviter que des procédures non jugées soient assimilées à des condamnations définitives.

Les condamnés à mort concernés par une transformation des peines

La loi d’amnistie générale soulève également des questions concernant les personnes condamnées à mort. Les informations judiciaires publiées le 23 octobre évoquent la transformation de certaines condamnations en peines de travaux forcés. Une distinction apparaît entre les condamnations définitives et celles qui ne le sont pas encore.

Les explications attribuées au procureur général indiquent notamment que certaines condamnations à mort définitives peuvent être remplacées par des peines de travaux forcés à perpétuité, tandis que des situations concernant des décisions non définitives peuvent relever d’une peine de dix-sept ans. L’application de ces dispositions dépend toutefois de la nature de la condamnation et des conditions prévues par la loi.

Cette question présente un intérêt particulier pour les détenus concernés par des affaires anciennes. La transformation d’une peine ne signifie pas nécessairement une libération immédiate. Il faut tenir compte du caractère définitif des décisions, des autres condamnations éventuelles et des modalités légales de calcul des peines.

Les conséquences individuelles doivent donc être examinées séparément. Aucun mécanisme général ne permet de conclure que toutes les personnes condamnées à mort bénéficieront automatiquement d’une remise identique.

Le cas d’Ahmad al-Assir relance les interrogations

Le dossier d’Ahmad al-Assir figure parmi les affaires susceptibles d’être affectées par les nouvelles dispositions. Les informations publiées évoquent la possibilité d’une réduction de sa peine, à la suite des précisions apportées sur la transformation de certaines condamnations.

Cette perspective ne constitue toutefois pas une décision de libération. Elle dépend de l’examen des condamnations prononcées, de leur caractère définitif et des dispositions applicables à chacune d’elles. Les magistrats devront également tenir compte des éventuelles autres procédures concernant l’intéressé.

L’importance politique et judiciaire de cette affaire explique l’attention qu’elle suscite. Ahmad al-Assir a été condamné dans des dossiers liés à des affrontements armés et à des faits graves. Toute modification de sa situation pénale pourrait provoquer des réactions importantes parmi les familles des victimes et les différentes composantes politiques.

Au 23 octobre 2026, les éléments disponibles permettent donc d’évoquer une possibilité de modification de peine, mais pas une décision définitive concernant sa libération.

Les familles de détenus contestent certaines interprétations

L’application de la loi a également provoqué des réactions parmi les familles de détenus islamistes. Plusieurs proches de personnes incarcérées contestent les interprétations constitutionnelles et judiciaires qu’ils considèrent comme susceptibles de limiter les effets de l’amnistie.

Leurs revendications s’inscrivent dans un débat ancien sur la durée des détentions et les difficultés rencontrées par certains prisonniers pour obtenir un jugement définitif. Des familles dénoncent notamment les années passées en détention sans procès. Elles réclament une application rapide de la loi et une clarification des catégories de personnes concernées.

Ces revendications ne portent pas uniquement sur la libération des détenus. Elles concernent également l’égalité de traitement entre les régions et les différentes catégories de condamnés. Certains responsables politiques estiment qu’une loi d’amnistie doit tenir compte de ces équilibres afin d’éviter de nouvelles tensions.

La situation demeure néanmoins complexe. Les infractions concernées ne présentent pas toutes la même gravité et les condamnations ne relèvent pas des mêmes procédures. Les autorités judiciaires doivent donc appliquer les dispositions légales sans assimiler des dossiers différents.

Une application qui dépend désormais des décisions des magistrats

La rencontre du 22 octobre entre Ahmad Rami Hajj et Tannous Mechleb a permis de clarifier publiquement les relations entre le parquet général et le Conseil constitutionnel. Les deux responsables ont affirmé leur volonté de coordonner l’application de la loi et de respecter les interprétations constitutionnelles.

Les difficultés se déplacent désormais vers les juridictions chargées d’examiner les demandes. Les procureurs devront réunir les documents nécessaires, vérifier les condamnations et distinguer les situations de récidive des simples poursuites multiples. Ils devront également appliquer les dispositions concernant les transformations de peines, notamment dans les affaires les plus sensibles.

Les premiers effets de l’amnistie dépendront ainsi de la rapidité des procédures et de la cohérence des décisions rendues dans les différentes régions. Pour les détenus et leurs familles, l’enjeu immédiat concerne le délai nécessaire pour obtenir une réponse judiciaire.

Au 23 octobre 2026, aucune estimation suffisamment documentée ne permet de déterminer le nombre définitif de personnes qui bénéficieront de l’amnistie. Les décisions individuelles devront établir les conséquences concrètes de la loi, notamment pour les condamnés à de lourdes peines et les personnes concernées par plusieurs procédures.

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