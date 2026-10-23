Saad Hariri prépare-t-il son retour ? La visite qatarie à Beit el-Wasat relance les spéculations

La visite du Premier ministre qatari à Beit el-Wasat relance les spéculations sur un retour politique de Saad Hariri. Rencontre avec Bahia et Nader Hariri, possible congrès du Courant du futur et échéance de février 2027 : plusieurs signaux émergent, sans confirmation officielle des intentions de l’ancien Premier ministre libanais.

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Une visite qatarie qui rompt plusieurs années de discrétion politique

La visite du Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, à Beit el-Wasat a relancé les interrogations sur l’avenir politique de Saad Hariri. Le déplacement revêt une importance particulière en raison du lieu choisi et du contexte dans lequel il intervient. Selon les informations publiées le 23 octobre 2026, la résidence politique de l’ancien Premier ministre libanais accueillait pour la première fois depuis près de six ans une personnalité étrangère de ce rang. Cette ouverture intervient alors que le Courant du futur traverse une période de retrait politique engagée en 2022. Elle alimente les hypothèses concernant une réorganisation du mouvement et une éventuelle reprise des activités de son dirigeant historique.

Le chef du gouvernement qatari a rencontré l’ancienne députée Bahia Hariri et son fils Nader Hariri. Ce dernier avait occupé une place importante dans l’entourage politique de Saad Hariri avant de s’éloigner de ses fonctions de conseiller. La présence de ces deux personnalités donne à la rencontre une dimension familiale et politique. Bahia Hariri demeure une figure importante du courant haririen, notamment à Saïda. Nader Hariri possède, pour sa part, une connaissance approfondie des réseaux politiques et des négociations qui ont marqué les années de pouvoir de son cousin.

La rencontre ne constitue cependant pas, à elle seule, une annonce de retour politique. Aucun engagement officiel concernant la reprise des activités de Saad Hariri n’a été rendu public à cette occasion dans les éléments disponibles. Le contenu détaillé des échanges n’est pas connu. Il serait donc excessif d’affirmer que Doha a décidé de soutenir une nouvelle campagne politique ou qu’un accord a été conclu concernant l’avenir du Courant du futur. La visite représente néanmoins un événement significatif dans un environnement politique où les gestes diplomatiques sont souvent interprétés à travers leurs conséquences possibles sur les équilibres intérieurs.

Le retrait de 2022 et ses conséquences sur le Courant du futur

La décision de Saad Hariri de suspendre son activité politique en 2022 avait profondément modifié la représentation politique sunnite au Liban. L’ancien Premier ministre avait annoncé son retrait dans un contexte marqué par la crise économique, les difficultés institutionnelles et la détérioration de ses relations avec l’Arabie saoudite. Son mouvement avait également renoncé à participer aux élections législatives de cette période. Cette décision avait privé le Courant du futur de son principal instrument de représentation parlementaire et ouvert un espace politique à d’autres personnalités.

Le retrait avait également affecté l’organisation interne du mouvement. Les responsables locaux et les militants avaient dû poursuivre leurs activités sans disposer d’une orientation électorale comparable à celle des années précédentes. Les réseaux constitués autour de la famille Hariri demeuraient présents dans plusieurs régions, notamment à Beyrouth, Tripoli, Saïda et dans certaines localités de la Békaa. Toutefois, leur capacité de mobilisation ne pouvait plus être mesurée à travers une participation électorale directe sous la direction de Saad Hariri.

La situation du Courant du futur est donc devenue l’une des principales inconnues de la politique libanaise. Son éventuel retour dans la compétition pourrait modifier les rapports de force au sein de l’électorat sunnite, mais aussi les relations entre les principales formations parlementaires. Une reprise des activités nécessiterait cependant davantage qu’une déclaration de principe. Elle supposerait une réorganisation interne, la définition d’une stratégie électorale et la clarification des relations avec les partenaires régionaux.

C’est dans ce contexte que la visite qatarie prend une signification particulière. Elle intervient au moment où des sources proches du mouvement évoquent la possibilité d’une nouvelle étape organisationnelle. Elle ne prouve pas que cette étape soit définitivement décidée, mais elle contribue à replacer la famille Hariri au centre de certaines discussions politiques.

Bahia et Nader Hariri, deux interlocuteurs aux rôles différents

La présence de Bahia Hariri lors de la rencontre avec le Premier ministre qatari s’inscrit dans son rôle historique au sein de la famille et du courant politique fondé autour de Rafic Hariri. Ancienne députée de Saïda, elle conserve des liens avec les réseaux sociaux, éducatifs et politiques associés à cette tradition. Sa participation à une rencontre diplomatique de haut niveau peut donc être interprétée comme un signe de continuité institutionnelle et familiale.

Le cas de Nader Hariri est différent. Ancien conseiller politique de Saad Hariri, il avait participé à plusieurs négociations importantes avant de s’éloigner de son entourage immédiat. Les informations disponibles indiquent qu’il avait réduit son engagement politique après avoir été écarté de ses fonctions. Sa présence à Beit el-Wasat lors de la visite qatarie attire donc l’attention. Elle pourrait témoigner d’une reprise de certains contacts, sans suffire à établir son retour dans une fonction officielle auprès de l’ancien Premier ministre.

Cette distinction est essentielle. Une rencontre familiale ou diplomatique ne permet pas de conclure automatiquement à une réconciliation politique complète. Elle peut néanmoins faciliter la reprise de relations entre des acteurs qui avaient occupé des positions importantes dans les structures du Courant du futur. Dans une organisation historiquement marquée par le rôle de la famille Hariri, la nature de ces relations peut avoir des conséquences sur la préparation d’une éventuelle nouvelle phase politique.

Les informations publiées ne précisent pas si Saad Hariri a personnellement participé aux discussions. Elles ne permettent pas davantage de déterminer si Bahia et Nader Hariri ont reçu un mandat particulier pour négocier avec Doha. Il convient donc de limiter les conclusions à ce qui est établi : le Premier ministre qatari a été reçu à Beit el-Wasat par deux personnalités importantes de l’entourage haririen, dans un contexte de spéculations sur l’avenir politique du mouvement.

Le Qatar, un partenaire qui pourrait faciliter une nouvelle étape

Les relations entre Saad Hariri et les États du Golfe constituent un élément central de son parcours politique. L’Arabie saoudite avait longtemps représenté son principal partenaire régional. La détérioration de leurs relations avait contribué à son éloignement de la scène politique. Dans ce contexte, le rôle éventuel du Qatar attire l’attention, notamment en raison de ses relations avec différentes composantes politiques libanaises.

Des sources proches du Courant du futur considèrent que l’amélioration des relations entre les pays du Golfe pourrait créer un environnement plus favorable à Saad Hariri. Elles évoquent notamment le rapprochement entre l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Selon cette lecture, l’ancien Premier ministre pourrait bénéficier d’un contexte régional moins conflictuel que celui ayant précédé son retrait.

Cette hypothèse doit toutefois être distinguée d’un engagement diplomatique formel. Aucun élément vérifié ne permet d’affirmer que Riyad a officiellement approuvé un retour de Saad Hariri ou que Doha a reçu un mandat pour préparer sa réintégration politique. Les informations disponibles présentent surtout les attentes et les analyses de responsables proches du mouvement.

Le Qatar pourrait néanmoins jouer un rôle dans la reprise de contacts politiques. Ses relations avec les différents acteurs régionaux lui donnent une capacité de dialogue qui pourrait être utile à une personnalité cherchant à reconstruire ses alliances. Mais cette possibilité ne constitue pas une garantie. Le retour de Saad Hariri dépendrait aussi de ses propres décisions, des conditions politiques libanaises et de la capacité du Courant du futur à retrouver une organisation opérationnelle.

Un congrès du Courant du futur évoqué pour la fin de l’année

Les informations les plus concrètes concernant une éventuelle relance politique portent sur l’organisation interne du Courant du futur. Des sources proches du mouvement évoquent la tenue possible d’un congrès général à la fin de l’année 2026 ou au début de l’année 2027. Cette échéance pourrait permettre de clarifier les orientations du parti, de renouveler certaines structures et de préparer une éventuelle reprise des activités politiques.

La tenue d’un tel congrès représenterait une étape importante. Depuis le retrait de Saad Hariri, le mouvement ne dispose plus de la même présence institutionnelle qu’auparavant. Une réunion générale pourrait permettre de redéfinir les responsabilités de ses cadres et de préciser les relations entre les différentes composantes régionales. Elle pourrait également offrir l’occasion de discuter de la stratégie électorale, même si aucune décision officielle concernant une participation à un prochain scrutin n’est établie.

Le calendrier évoqué présente une autre particularité. Il précéderait le vingt-deuxième anniversaire de l’assassinat de Rafic Hariri, le 14 février 2027. Des sources proches du mouvement anticipent la présence personnelle de Saad Hariri à cette commémoration et l’organisation d’un rassemblement populaire. Une telle manifestation pourrait constituer un moment important pour mesurer la capacité de mobilisation du courant haririen.

Il faut néanmoins distinguer les préparatifs évoqués des décisions officiellement annoncées. Les informations disponibles ne permettent pas de confirmer une date définitive pour le congrès, ni de présenter la participation de Saad Hariri à la commémoration comme un engagement public irrévocable. Elles indiquent plutôt que plusieurs échéances sont envisagées par des responsables ou des sources proches du mouvement.

Le retour de Saad Hariri modifierait les équilibres sunnites

Une reprise politique de Saad Hariri pourrait avoir des conséquences importantes sur la représentation sunnite. Son retrait avait ouvert un espace à des députés indépendants, à des personnalités locales et à des formations cherchant à renforcer leur influence. Le retour d’un mouvement organisé autour de la famille Hariri pourrait modifier ces équilibres, particulièrement dans les circonscriptions où le Courant du futur disposait historiquement d’une forte implantation.

Cette perspective ne signifie pas que l’ancien Premier ministre retrouverait automatiquement son influence passée. Le contexte politique et économique a profondément changé depuis son retrait. La crise financière a affecté les institutions publiques, les entreprises et les réseaux sociaux sur lesquels reposaient de nombreuses organisations politiques. Les attentes des électeurs ont également évolué. Une éventuelle campagne devrait donc répondre à des préoccupations économiques et institutionnelles qui dépassent les alliances traditionnelles.

La question du financement et de l’organisation serait également déterminante. Une formation politique ne peut retrouver une présence électorale importante sans disposer de structures locales, de candidats et d’une stratégie cohérente. Les relations régionales pourraient faciliter certaines démarches, mais elles ne remplaceraient pas le travail politique nécessaire sur le terrain.

Les sources proches du Courant du futur présentent le rapprochement entre plusieurs États du Golfe comme un facteur susceptible de renforcer les perspectives de Saad Hariri. Cette appréciation relève cependant de leur analyse. Elle ne permet pas de mesurer précisément le soutien dont il disposerait auprès des électeurs ni de prévoir les résultats d’une éventuelle participation électorale.

Un retour encore suspendu aux décisions de l’ancien Premier ministre

Au 23 octobre 2026, plusieurs éléments alimentent donc les interrogations sur une reprise politique de Saad Hariri. La visite du Premier ministre qatari à Beit el-Wasat, la présence de Bahia et Nader Hariri, les discussions autour d’un congrès général et les perspectives de mobilisation pour février 2027 constituent des signaux convergents. Ils montrent que le Courant du futur demeure un acteur potentiel des recompositions politiques libanaises.

Ces indices ne permettent toutefois pas d’affirmer qu’un retour officiel a été décidé. Aucun calendrier public définitif n’a été présenté. Les conditions d’une éventuelle participation électorale restent inconnues. Les relations avec l’Arabie saoudite et les autres partenaires régionaux ne sont pas suffisamment documentées pour conclure à un accord politique.

La visite qatarie marque surtout une évolution dans la visibilité diplomatique de Beit el-Wasat. Après plusieurs années de retrait, cette résidence retrouve une place dans les échanges avec une personnalité régionale de premier plan. La portée politique de cet événement dépendra désormais des décisions prises par Saad Hariri et de leur traduction éventuelle dans l’organisation du Courant du futur.

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