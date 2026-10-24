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Le Château de la Mer de Saïda

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Le Château de la Mer de Saïda Le Château de la Mer de Saïda, la plus célèbre forteresse croisée du Sud-Liban, autrefois représentée sur les billets libanais des années 1950 et 1970. Bâti en une…

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Le Château de la Mer de Saïda

Le Château de la Mer de Saïda, la plus célèbre forteresse croisée du Sud-Liban, autrefois représentée sur les billets libanais des années 1950 et 1970. Bâti en une seule année (1227-1228) sur une quasi-île, il a vu passer Croisés, Mongols, Templiers et Mamelouks. Construit avec des pierres d'un ancien temple phénicien, orné d'un bas-relief représentant une scène de chasse au lion, il abrite encore la salle des gardes du donjon et une mosquée bâtie après 1291. Endommagé par la flotte britannique en 1840, il garde aujourd'hui un point de vue imprenable sur le port de Saïda. 🇱🇧

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