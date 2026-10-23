Ali Kayali : de Mansourieh à la Syrie, les révélations sur une opération de renseignement qui embarrasse Beyrouth

L’arrestation d’Ali Kayali, connu sous le nom de Mihrac Ural, provoque une controverse sur une possible opération clandestine au Liban. Une source sécuritaire affirme qu’il aurait été enlevé à Mansourieh, conduit à l’ambassade syrienne de Yarzé, puis transféré en Syrie. Damas revendique son arrestation, tandis que Recep Tayyip Erdogan félicite les renseignements turcs et syriens. Ces versions contradictoires soulèvent des questions sur la souveraineté libanaise et les interventions étrangères non autorisées.

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Un homme arrêté, deux versions sur le lieu de sa capture

L’arrestation d’Ali Kayali, également connu sous le nom de Mihrac Ural, provoque une controverse diplomatique entre le Liban, la Syrie et la Turquie. Au centre de l’affaire figure une question précise : l’homme a-t-il été arrêté en Syrie, comme l’affirment les autorités syriennes, ou enlevé au Liban avant d’être transféré clandestinement à Damas ? Les informations rendues publiques le 23 octobre 2026 font apparaître des versions contradictoires, alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan a personnellement félicité les services de renseignement turcs et syriens pour leur coopération.

Selon un responsable sécuritaire libanais cité dans les informations diffusées par l’Agence France-Presse, Ali Kayali aurait été enlevé à Mansourieh, dans le Mont-Liban, sans que les autorités libanaises aient été informées de l’opération. Il aurait ensuite été conduit à l’ambassade de Syrie, située à Yarzé, avant d’être transféré sur le territoire syrien. Cette version décrit une opération menée à l’intérieur du Liban par des services étrangers, sans intervention préalable des institutions judiciaires et sécuritaires nationales.

Les autorités syriennes présentent une chronologie différente. Elles ont annoncé son arrestation le 15 octobre 2026, en affirmant que leurs services de renseignement avaient procédé à son interpellation. Leur communication ne reconnaît pas une opération d’enlèvement sur le territoire libanais. La contradiction entre les deux récits concerne donc un élément déterminant : le lieu où Kayali a été privé de liberté.

Cette différence ne relève pas d’un simple détail. Si l’arrestation a eu lieu en Syrie, elle relève des compétences des autorités syriennes, sous réserve du respect des règles applicables. Si l’homme a été capturé au Liban puis transféré sans procédure officielle, l’affaire soulève directement la question d’une intervention étrangère sur le territoire libanais.

Erdogan félicite les renseignements turcs et syriens

Le mercredi 21 octobre, Recep Tayyip Erdogan a publiquement félicité les services de renseignement turcs et syriens pour l’opération ayant conduit à l’arrestation de Mihrac Ural. Le président turc s’exprimait devant le groupe parlementaire de son Parti de la justice et du développement.

Cette déclaration constitue un élément important du dossier. Elle confirme que les autorités turques revendiquent une participation à l’opération, en coopération avec leurs homologues syriens. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, de déterminer le lieu de l’arrestation ni les modalités exactes de l’intervention des services concernés.

La participation turque s’explique notamment par le passé judiciaire de Mihrac Ural. Les autorités d’Ankara l’accusent d’avoir joué un rôle dans les attentats commis à Reyhanli, dans la province turque de Hatay, en mai 2013. Cette double attaque avait fait 52 morts. Ural figure depuis longtemps parmi les personnes recherchées par les autorités turques dans le cadre de cette affaire.

L’arrestation présente donc un intérêt sécuritaire majeur pour Ankara. Elle intervient également dans un contexte de coopération entre les nouvelles autorités syriennes et la Turquie. La déclaration d’Erdogan montre que cette coopération peut désormais concerner des opérations visant des personnalités associées à l’ancien régime syrien.

Elle ne répond cependant pas aux interrogations libanaises. Une coopération entre deux services étrangers ne leur donne pas automatiquement compétence pour intervenir sur le territoire d’un troisième État. C’est précisément sur ce point que se concentre la controverse.

Le passage présumé par l’ambassade syrienne à Yarzé

L’élément le plus sensible du récit attribué à la source sécuritaire libanaise concerne le passage présumé d’Ali Kayali par l’ambassade syrienne à Yarzé. Selon cette version, l’homme aurait été conduit depuis Mansourieh jusqu’à la représentation diplomatique, avant son transfert vers la Syrie.

Si cette chronologie était confirmée, elle placerait l’ambassade au centre d’une opération dont les autorités libanaises auraient été tenues à l’écart. Une représentation diplomatique bénéficie de protections particulières, mais celles-ci ne lui confèrent pas le droit d’organiser des arrestations ou des transferts forcés en dehors des procédures légales.

Les informations disponibles ne précisent pas comment Kayali aurait été transporté entre Mansourieh et Yarzé. Elles n’identifient pas les véhicules utilisés, les personnes ayant participé à l’opération ou le point de passage emprunté pour rejoindre la Syrie. Elles ne permettent pas non plus d’établir si des agents turcs étaient physiquement présents au Liban.

Le récit de la source sécuritaire libanaise constitue néanmoins une accusation suffisamment précise pour soulever une question diplomatique. Il désigne un lieu de capture présumé, une étape intermédiaire et une destination finale. La vérification de cette chronologie permettrait de déterminer si l’arrestation annoncée par Damas a été précédée d’une opération clandestine au Liban.

Une arrestation annoncée le 15 octobre par Damas

Les autorités syriennes ont annoncé l’arrestation de Mihrac Ural le 15 octobre. Elles ont présenté l’opération comme une intervention de leurs services de renseignement contre une personnalité liée à l’ancien régime.

Ural, également connu sous le nom d’Ali Kayali, est une figure controversée du conflit syrien. Il a été associé à des groupes armés favorables à Bachar al-Assad, notamment dans les régions côtières. Son nom apparaît dans plusieurs accusations relatives aux violences commises pendant la guerre civile.

Ces accusations expliquent l’intérêt des autorités syriennes pour son arrestation. Elles ne permettent cependant pas de trancher la controverse sur les circonstances de sa capture. Le passé de la personne recherchée et les conditions de son interpellation constituent deux questions distinctes.

La version syrienne situe l’opération dans le cadre de l’action de ses services de renseignement. Le récit provenant de la source sécuritaire libanaise décrit, au contraire, une capture à Mansourieh suivie d’un transfert vers la Syrie.

Au 23 octobre, aucune explication publique suffisamment détaillée ne permet de réconcilier ces deux versions.

Le Liban aurait été tenu à l’écart de l’opération

L’un des aspects les plus préoccupants de l’affaire concerne l’absence présumée d’information des autorités libanaises. Selon la source sécuritaire citée, les institutions compétentes n’auraient pas été averties de l’opération menée à Mansourieh.

Une arrestation effectuée sur le territoire libanais par des services étrangers, sans coordination officielle, constituerait une atteinte grave aux compétences de l’État. Les autorités judiciaires et sécuritaires libanaises disposent normalement des prérogatives nécessaires pour procéder à une interpellation ou donner suite à une demande de coopération internationale.

Le dossier aurait pu, en principe, faire l’objet d’une demande d’entraide judiciaire ou d’une procédure officielle impliquant les autorités libanaises. Or le récit de l’enlèvement présumé ne mentionne aucune intervention de cette nature.

La question concerne également le transfert de l’intéressé hors du territoire. Une remise officielle à un autre État suppose des procédures et des décisions identifiables. Si Kayali a effectivement été conduit de Mansourieh à Yarzé puis en Syrie, il resterait à expliquer comment ce transfert a pu être réalisé sans intervention des services libanais.

Ces interrogations sont d’autant plus sensibles que l’opération aurait impliqué deux services de renseignement étrangers. La participation revendiquée par Ankara et l’arrestation annoncée par Damas donnent à l’affaire une dimension régionale qui dépasse la seule situation personnelle de Mihrac Ural.

La diplomatie libanaise appelée à demander des explications

La controverse a suscité des appels à une intervention du ministère libanais des Affaires étrangères. La demande porte notamment sur la convocation des ambassadeurs de Syrie et de Turquie afin d’obtenir des explications sur les circonstances de l’opération.

Une telle démarche permettrait de demander officiellement où Ali Kayali a été arrêté, quels services ont participé à son interpellation et si les autorités libanaises ont été informées d’une intervention sur leur territoire.

Le rôle présumé de l’ambassade syrienne constitue un autre point qui pourrait être soulevé. Les autorités libanaises auraient intérêt à établir si l’intéressé a effectivement transité par la représentation diplomatique de Yarzé.

Au 23 octobre 2026, les éléments examinés ne confirment pas qu’une convocation des deux ambassadeurs ait déjà eu lieu. La demande apparaît comme une réaction à la gravité des faits allégués, et non comme une mesure diplomatique dont l’exécution serait établie.

L’affaire place néanmoins Beyrouth devant une question concrète. La coopération sécuritaire entre la Syrie et la Turquie peut répondre aux intérêts des deux pays. Elle ne saurait cependant justifier une intervention clandestine au Liban si les faits rapportés à Mansourieh sont confirmés.

Une affaire qui dépasse le cas personnel de Mihrac Ural

L’arrestation de Mihrac Ural intervient dans un contexte de recomposition des services de sécurité syriens et de rapprochement avec Ankara. Pour les autorités turques, elle représente une avancée dans la recherche d’un homme accusé d’implication dans les attentats de Reyhanli. Pour Damas, elle s’inscrit dans les opérations visant des personnalités associées à l’ancien régime.

Pour le Liban, la question est différente. Elle concerne la possibilité que des services étrangers aient organisé une capture sur son territoire, puis transféré la personne recherchée hors de ses frontières sans procédure officielle.

La déclaration d’Erdogan du 21 octobre confirme la coopération turco-syrienne dans cette affaire. L’annonce syrienne du 15 octobre établit que Damas revendique l’arrestation. Le témoignage attribué à une source sécuritaire libanaise situe cependant la capture à Mansourieh et décrit un passage par l’ambassade syrienne à Yarzé.

Ces trois éléments constituent le cœur du dossier. Leur confrontation laisse subsister une contradiction majeure sur le lieu et les modalités de l’arrestation.

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