LES SOUKS DE TRIPOLI — 700 ans de commerce mamelouk En 1289, les armées mameloukes du sultan Qalaoun reprennent Tripoli aux croisés et bâtissent une nouvelle ville au pied de la citadelle. Depuis plus de…

18

Lire l'article Stop

LES SOUKS DE TRIPOLI — 700 ans de commerce mamelouk



En 1289, les armées mameloukes du sultan Qalaoun reprennent Tripoli aux croisés et bâtissent une nouvelle ville au pied de la citadelle. Depuis plus de sept siècles, ses souks regroupent artisans, caravansérails, hammams, mosquées et médersas selon une organisation urbaine intacte. Poissonniers, épiciers et artisans y perpétuent aujourd'hui encore des traditions séculaires. Inscrits sur la liste indicative de l'UNESCO, ces souks restent fragiles, menacés par le manque d'entretien et la crise économique.

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews