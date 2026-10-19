19 octobre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

LES SOUKS DE TRIPOLI — 700 ans de commerce mamelouk

· 1 min de lecture · 18 vues

LES SOUKS DE TRIPOLI — 700 ans de commerce mamelouk En 1289, les armées mameloukes du sultan Qalaoun reprennent Tripoli aux croisés et bâtissent une nouvelle ville au pied de la citadelle. Depuis plus de…

Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

LES SOUKS DE TRIPOLI — 700 ans de commerce mamelouk

En 1289, les armées mameloukes du sultan Qalaoun reprennent Tripoli aux croisés et bâtissent une nouvelle ville au pied de la citadelle. Depuis plus de sept siècles, ses souks regroupent artisans, caravansérails, hammams, mosquées et médersas selon une organisation urbaine intacte. Poissonniers, épiciers et artisans y perpétuent aujourd'hui encore des traditions séculaires. Inscrits sur la liste indicative de l'UNESCO, ces souks restent fragiles, menacés par le manque d'entretien et la crise économique.

Voir la video originale sur YouTube

· · · ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *