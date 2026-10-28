Quand l’art finance l’autonomie

À Beyrouth, le Rotary Club of Beirut Cosmopolitan organise une exposition caritative avec la Lebanese School for the Blind and Deaf de Baabda, les 30 et 31 octobre 2026. Objectif : financer 100 000 dollars d’équipements Braille et un four de cuisson pour développer l’autonomie éducative et artistique des élèves.

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Rotary Club of Beirut Cosmopolitan × Lebanese School for the Blind and Deaf – Baabda

Exposition caritative – Fondation Charles Corm

Inauguration : vendredi 30 octobre 2026 à 17h00 • Ouverture au public : samedi 31 octobre 2026, toute la journée

Un fundraising directement affecté à l’école

Le Rotary Club of Beirut Cosmopolitan (RCBC), en collaboration avec la Lebanese School for the Blind and Deaf (LSBD) de Baabda, organise une exposition d’œuvres et de peintures afin de financer des équipements éducatifs et artistiques durables pour l’école. Les recettes provenant des œuvres de la LSBD seront affectées à son projet : renforcer l’apprentissage du Braille et équiper l’atelier d’argile d’un four de cuisson.

Deux besoins concrets

Le premier est le système Braille. Pour un élève aveugle ou malvoyant, le Braille donne accès à la lecture, à l’écriture et à l’autonomie scolaire. Le projet prévoit 30 machines Perkins, une imprimante Braille haute définition et des outils numériques de prise de notes, complétés par la formation nécessaire à leur utilisation.

Le second concerne l’atelier d’argile. Le modelage permet aux élèves, notamment malvoyants, d’explorer les formes et les volumes par le toucher. L’acquisition d’un four de cuisson et de son équipement permettra de transformer les créations en œuvres durables, susceptibles d’être exposées et, à leur tour, de contribuer à de futures actions de fundraising.

Budget complet à financer

Équipement / action Détail Budget estimatif (USD) Machines Braille Perkins 30 unités 60,000 Imprimante Braille haute définition 1 système 20,000 Notetakers / outils numériques Braille Équipement adapté 8,000 Formation spécialisée Utilisation et intégration pédagogique 12,000 Four pour œuvres en argile + équipement atelier Four de cuisson, installation et accessoires À confirmer sur devis TOTAL SYSTÈME BRAILLE Équipement + formation 100,000 USD TOTAL GLOBAL À FINANCER Braille + atelier argile 100,000 USD + devis du four

Note : le budget Braille ci-dessus reprend les besoins actuellement identifiés. Le coût du four, de son installation et des accessoires de l’atelier doit être ajouté dès réception du devis technique définitif ; il n’est volontairement pas inventé ici.

Un investissement durable

L’objectif est simple : chaque œuvre vendue devient une contribution mesurable à un équipement. Les machines Braille, l’imprimante, les outils numériques et le four seront utilisés par des promotions successives d’élèves. Le fundraising ne finance donc pas une dépense ponctuelle, mais une capacité éducative et créative appelée à durer.

De l’œuvre à l’autonomie

Le sens du projet tient dans ce cercle vertueux : l’art permet de lever des fonds ; les fonds financent les outils ; les outils permettent aux élèves d’apprendre et de créer davantage. Une œuvre vendue aujourd’hui peut ainsi devenir demain une page en Braille, un outil d’étude ou une sculpture cuite dans le nouvel atelier.

Vendredi 30 octobre 2026 à 17h00 : inauguration

Samedi 31 octobre 2026 : exposition ouverte toute la journée

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