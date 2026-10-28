Quand l’art finance l’autonomie

Rotary Club of Beirut Cosmopolitan × Lebanese School for the Blind and Deaf – Baabda
Exposition caritative – Fondation Charles Corm
Inauguration : vendredi 30 octobre 2026 à 17h00 • Ouverture au public : samedi 31 octobre 2026, toute la journée
Un fundraising directement affecté à l’école
Le Rotary Club of Beirut Cosmopolitan (RCBC), en collaboration avec la Lebanese School for the Blind and Deaf (LSBD) de Baabda, organise une exposition d’œuvres et de peintures afin de financer des équipements éducatifs et artistiques durables pour l’école. Les recettes provenant des œuvres de la LSBD seront affectées à son projet : renforcer l’apprentissage du Braille et équiper l’atelier d’argile d’un four de cuisson.
Deux besoins concrets
Le premier est le système Braille. Pour un élève aveugle ou malvoyant, le Braille donne accès à la lecture, à l’écriture et à l’autonomie scolaire. Le projet prévoit 30 machines Perkins, une imprimante Braille haute définition et des outils numériques de prise de notes, complétés par la formation nécessaire à leur utilisation.
Le second concerne l’atelier d’argile. Le modelage permet aux élèves, notamment malvoyants, d’explorer les formes et les volumes par le toucher. L’acquisition d’un four de cuisson et de son équipement permettra de transformer les créations en œuvres durables, susceptibles d’être exposées et, à leur tour, de contribuer à de futures actions de fundraising.
Budget complet à financer
|Équipement / action
|Détail
|Budget estimatif (USD)
|Machines Braille Perkins
|30 unités
|60,000
|Imprimante Braille haute définition
|1 système
|20,000
|Notetakers / outils numériques Braille
|Équipement adapté
|8,000
|Formation spécialisée
|Utilisation et intégration pédagogique
|12,000
|Four pour œuvres en argile + équipement atelier
|Four de cuisson, installation et accessoires
|À confirmer sur devis
|TOTAL SYSTÈME BRAILLE
|Équipement + formation
|100,000 USD
|TOTAL GLOBAL À FINANCER
|Braille + atelier argile
|100,000 USD + devis du four
Note : le budget Braille ci-dessus reprend les besoins actuellement identifiés. Le coût du four, de son installation et des accessoires de l’atelier doit être ajouté dès réception du devis technique définitif ; il n’est volontairement pas inventé ici.
Un investissement durable
L’objectif est simple : chaque œuvre vendue devient une contribution mesurable à un équipement. Les machines Braille, l’imprimante, les outils numériques et le four seront utilisés par des promotions successives d’élèves. Le fundraising ne finance donc pas une dépense ponctuelle, mais une capacité éducative et créative appelée à durer.
De l’œuvre à l’autonomie
Le sens du projet tient dans ce cercle vertueux : l’art permet de lever des fonds ; les fonds financent les outils ; les outils permettent aux élèves d’apprendre et de créer davantage. Une œuvre vendue aujourd’hui peut ainsi devenir demain une page en Braille, un outil d’étude ou une sculpture cuite dans le nouvel atelier.
Vendredi 30 octobre 2026 à 17h00 : inauguration
Samedi 31 octobre 2026 : exposition ouverte toute la journée
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