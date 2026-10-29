Le Lebanese Industry Expo 2026 ouvre sa deuxième édition et met à l’honneur le fabriqué au Liban

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Sous le patronage du président du Conseil des ministres Nawaf Salam, plus de 1 000 marques locales et internationales occupent 10 000 m² à la Seaside Arena, jusqu’au 31 octobre.

La deuxième édition du « Lebanese Industry Expo » a officiellement ouvert ses portes aujourd’hui à la Seaside Arena, à Beyrouth, sous le patronage du président du Conseil des ministres, S.E. M. Nawaf Salam. Organisé par Hospitality Services et Promofair, à l’initiative de l’Association des industriels libanais et avec le soutien du ministère de l’Industrie, le salon a lancé la première de ses quatre journées consacrées aux produits fabriqués localement et à celles et ceux qui les font.

Fort du succès de sa première édition, qui avait accueilli plus de 200 exposants et plus de 10 000 visiteurs, le salon s’étend désormais sur 10 000 m² et réunit plus de 1 000 marques locales et internationales, avec plus de 10 000 acheteurs et visiteurs professionnels attendus jusqu’au samedi 31 octobre. Les allées reflètent toute l’étendue du secteur : industrie lourde, alimentation et boissons, emballage, cosmétiques et produits pharmaceutiques, mobilier et décoration, industrie mécanique et technologie, textile et mode, bijouterie, ainsi qu’éducation et services.

S.E. M. Nawaf Salam a déclaré : « Soutenir l’industrie n’est pas une revendication sectorielle. C’est un intérêt national lié à la croissance, aux emplois, à la stabilité financière et à la souveraineté économique. »

S.E. M. Joe Issa El Khoury, ministre de l’Industrie, a déclaré : « La sécurité économique est le pilier fondamental de la sécurité nationale. »

« L’ouverture de cette deuxième édition confirme que le Lebanese Industry Expo a trouvé sa place dans le calendrier national. Cette journée reflète la confiance des industriels libanais dans leurs produits et dans les opportunités à venir, et nous sommes fiers d’offrir la plateforme qui les réunit », a déclaré Mme Joumana Dammous-Salamé, cofondatrice et directrice générale de Hospitality Services.

M. Salim Zeenni, président de l’Association des industriels libanais, a affirmé : « L’industrie au Liban est une cause nationale, et non une simple affaire économique ou un moyen de réaliser des profits, car s’il en était ainsi, nous aurions quitté le Liban en 1975. »

Le Forum : les perspectives des grands acteurs qui façonnent l’industrie libanaise

Le Forum réunit dirigeants et experts du secteur autour de discussions approfondies sur les sujets les plus pressants de l’industrie, notamment l’industrie verte, la durabilité et l’agroalimentaire, avec plus de 70 intervenants et experts sur les quatre journées. Les participants bénéficient de perspectives précieuses et de la possibilité d’échanger directement avec les décideurs.

Les « Industry Talks » du jour ont compté deux tables rondes. « La fabrique mondiale : connecter les industries libanaises au monde » a réuni des représentants de FEIM (Italie), de la Fédération des industries égyptiennes, de Dubai Ports et du MEDEF (France), tandis que « La transformation numérique du Liban : de la feuille de route aux résultats », organisée en partenariat avec la Chambre américaine au Liban, a accueilli en dialogue S.E. M. Kamal Shehadi, ministre d’État chargé de la Technologie et de l’Intelligence artificielle.

Hosted Buyers : connecter les producteurs libanais à de nouveaux marchés

Le programme Hosted Buyers met en relation des acheteurs avec des entrepreneurs et industriels libanais pour du réseautage et des rencontres d’affaires, avec plus de 200 rencontres interentreprises prévues sur les quatre journées. Après avoir accueilli en 2025 des acheteurs issus de marchés arabes et d’autres marchés internationaux, il continue d’offrir une plateforme ciblée pour nouer des partenariats, explorer des opportunités commerciales et stimuler la croissance.

Expérience culinaire : les saveurs libanaises, magistralement revisitées

Chefs et blogueurs culinaires animent des classes de maître et des sessions en direct autour d’ingrédients locaux et de saveurs traditionnelles. Les visiteurs découvrent de nouvelles techniques, des approches créatives et la richesse du patrimoine culinaire libanais, avec des dégustations tout au long du programme.

3al Mouda : stimulez votre chance, votre énergie et votre esprit

3al Mouda est l’espace art de vivre du salon. Un tirage au sort toutes les heures offre aux visiteurs la possibilité de remporter des lots de leurs marques libanaises préférées, tandis que la station « Faites le plein d’énergie » propose toute la journée des bouchées et des rafraîchissements fabriqués au Liban. Les ateliers « Nourrissez votre esprit », consacrés à la beauté, aux soins de la peau, au stylisme personnel, à la nutrition et à la création manuelle, permettent de repartir avec de nouvelles compétences. Le jour de l’ouverture, les visiteurs ont participé à un atelier de création d’une crème pour les mains au parfum signature avec Anna Maria Botros, ainsi qu’à une conférence sur les soins de la peau, “The Skin Edit”, avec la thérapeute cutanée Georgette Richa.

Le Lebanese Industry Expo 2026 se poursuit jusqu’au samedi 31 octobre 2026, de 15h00 à 21h00 à la Seaside Arena, Beyrouth, avec le soutien de ses partenaires, ISO Food et AXA Middle East.

Lebanese Industry Expo | 28 – 31 octobre 2026 | de 15h00 à 21h00 | Seaside Arena – Beyrouth | lebindexpo.com

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