La WWE a annoncé la mort de Jermaine Haley, connu sur les rings sous le nom de Bronson Reed, à 38 ans. Le catcheur australien avait remporté le titre nord-américain de NXT en 2021 et la bataille royale en hommage à André le Géant en 2024, après un passage au Japon.

12

Lire l'article Stop

La WWE a annoncé la mort de Jermaine Haley, connu sur les rings sous le nom de Bronson Reed, à 38 ans. Le catcheur australien avait remporté le titre nord-américain de NXT en 2021 et la bataille royale en hommage à André le Géant en 2024, après un passage au Japon.

Jermaine Haley, le catcheur australien que les spectateurs de la WWE connaissaient sous le nom de Bronson Reed, est mort vendredi 27 novembre à l’âge de 38 ans. La WWE a annoncé son décès et l’a attribué à des complications médicales, sans en préciser la nature. Elle n’a donné ni lieu ni heure.

Un premier titre à NXT face à Johnny Gargano

Originaire d’Australie-Méridionale, Reed a rejoint la WWE en 2019 après avoir combattu sur plusieurs circuits. Il s’est fait connaître à NXT, une branche de la WWE qui dispose de ses propres émissions et championnats. Le 18 mai 2021, il a battu Johnny Gargano dans un match en cage pour décrocher le titre nord-américain. Il a conservé la ceinture jusqu’au 29 juin, date de sa défaite contre Isaiah « Swerve » Scott.

Au Japon, une victoire face à Kazuchika Okada

En 2022, sous le nom de Jonah, il a disputé le G1 Climax de la New Japan Pro-Wrestling. À Osaka, il a battu Kazuchika Okada dans le tournoi. Cette victoire n’était pas une conquête de titre : elle a conduit la fédération japonaise à programmer un nouveau combat entre les deux hommes lors de son rendez-vous d’octobre.

Le retour à la WWE et la victoire du 5 avril 2024

De retour à la WWE sous le nom de Bronson Reed, il a remporté le 5 avril 2024 la bataille royale en hommage à André le Géant, lors de SmackDown. Sa prise de finition, le « Tsunami », faisait partie des signes distinctifs de son personnage. En mai 2025, il est revenu à l’écran lors de Saturday Night’s Main Event, dans une alliance qui le plaçait aux côtés de Seth Rollins, Bron Breakker et Paul Heyman.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews