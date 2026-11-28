Le séisme a été enregistré à 9 h 30 samedi à environ six kilomètres au large de Manhattan Beach. Les pompiers de Los Angeles n’ont pas signalé de blessé ni de dégât structurel dans leur premier bulletin. Le centre d’alerte a écarté le risque de tsunami.

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Le séisme a été enregistré à 9 h 30 samedi à environ six kilomètres au large de Manhattan Beach. Les pompiers de Los Angeles n’ont pas signalé de blessé ni de dégât structurel dans leur premier bulletin. Le centre d’alerte a écarté le risque de tsunami.

Une secousse a été ressentie samedi 28 novembre dans l’agglomération de Los Angeles. L’Institut américain de géophysique (USGS) situe l’épicentre à environ six kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Manhattan Beach, dans le Pacifique, et le foyer à un peu plus de douze kilomètres de profondeur. Le séisme s’est produit à 9 h 30 en Californie, soit 17 h 30 UTC.

Le réseau sismique du sud de la Californie avait diffusé une estimation automatique de 4,7 en magnitude locale. La fiche révisée de l’USGS retient 5,0 en magnitude de moment. Les deux valeurs se rapportent à la même secousse : elles ne décrivent pas deux séismes distincts.

Des vérifications à Los Angeles, pas d’alerte au tsunami

Les pompiers de Los Angeles ont mobilisé leurs 106 casernes pour vérifier les infrastructures et les secteurs sensibles de la ville. Leur premier bulletin ne faisait état ni de blessés ni de dommages structurels. Il s’agissait d’un bilan initial pour leur secteur d’intervention, pas d’un constat couvrant toutes les communes du comté.

Le Centre national américain d’alerte aux tsunamis a indiqué dans son bulletin de 9 h 35 qu’il n’y avait pas de danger de tsunami lié à cette secousse. Les pompiers ont invité la population à se préparer à d’éventuelles répliques.

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