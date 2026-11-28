Les bureaux de vote ont fermé à 20 h après une prolongation d’une heure. À 16 h, l’autorité électorale annonçait 21,90 % de participation pour les communes et 20,91 % pour les wilayas.

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Les bureaux de vote ont fermé à 20 h après une prolongation d’une heure. À 16 h, l’autorité électorale annonçait 21,90 % de participation pour les communes et 20,91 % pour les wilayas.

Les bureaux de vote des élections locales ont fermé samedi 28 novembre à 20 h, heure d’Alger. L’Autorité nationale indépendante des élections, l’ANIE, avait prolongé d’une heure le scrutin dans tout le pays. Le dépouillement a commencé après la clôture, en présence des représentants des listes. Aucun résultat consolidé n’a encore été confirmé.

Deux scrutins et deux taux de participation

Les électeurs désignaient pour cinq ans les membres des assemblées populaires communales et ceux des assemblées populaires de wilaya, l’échelon provincial. Les deux scrutins font l’objet de relevés distincts. À midi, l’ANIE annonçait une participation de 9,16 % pour les communes et de 8,76 % pour les wilayas.

À 16 h, le président de l’autorité, Saâd Arous, a annoncé 5 306 824 votants pour les communales, sur 24 236 959 inscrits, et 5 068 978 votants pour les assemblées de wilaya. Ces chiffres ont été arrêtés quatre heures avant la fermeture et ne constituent pas le taux de participation à la clôture.

Le dépouillement se fait dans les bureaux

Les 6 052 listes en lice se répartissaient entre 5 624 listes communales et 428 listes de wilaya, selon les chiffres communiqués par l’ANIE. Le dépouillement est public et se poursuit jusqu’à son achèvement dans les bureaux de vote. Les bureaux itinérants dépouillent leurs bulletins dans le centre auquel ils sont rattachés. Les chiffres de participation ne disent pas comment les sièges se répartiront entre les listes.

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