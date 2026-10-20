Argent des expatriés : les enquêtes immobilières qui ouvrent un nouveau front financier contre le Hezbollah

Au Liban, des enquêtes judiciaires présumées sur les transactions immobilières pourraient concerner les fonds envoyés par les expatriés. Dans un contexte de pressions américaines contre le financement du Hezbollah, ces vérifications soulèvent des interrogations sur les circuits financiers, les investissements immobiliers et les transferts destinés aux familles libanaises.

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Une enquête sur les circuits financiers du Hezbollah aurait pris une nouvelle direction au Liban. Après les sociétés de transfert d’argent et les bureaux de change, les investigations s’étendraient désormais aux transactions immobilières. Le procureur général près la Cour de cassation, Ahmad Rami Hajj, aurait demandé de vérifier l’origine des fonds utilisés pour acheter des propriétés dans plusieurs régions. Cette évolution placerait certains capitaux provenant de l’émigration libanaise dans le champ des recherches. Elle intervient alors que les États-Unis cherchent à accentuer la pression financière sur le Hezbollah. Mais l’élargissement présumé des investigations soulève une question délicate : comment rechercher les ressources d’une organisation politique et militaire sans affecter les transferts ordinaires des expatriés ?

Ahmad Rami Hajj élargirait les investigations au secteur immobilier

Le procureur général près la Cour de cassation, Ahmad Rami Hajj, aurait demandé à la branche des renseignements des Forces de sécurité intérieure de renforcer les vérifications concernant les circuits financiers susceptibles d’être liés au Hezbollah. Les premières recherches porteraient sur les sociétés de transfert d’argent et les bureaux de change. Les enquêteurs chercheraient notamment à identifier des opérations présentant un lien avec le mouvement ou avec l’association Al Qard Al Hassan. Selon les informations révélées le 20 octobre 2026, le magistrat aurait ensuite étendu ses investigations à certaines transactions immobilières. Il aurait demandé de vérifier l’origine des capitaux utilisés pour acheter des biens dans différentes régions libanaises. Ce changement serait significatif. Les recherches ne concerneraient plus uniquement les mouvements d’argent entre intermédiaires financiers, mais également l’utilisation des fonds dans des acquisitions immobilières. Le dossier pourrait ainsi toucher des acheteurs dont les ressources proviennent de l’étranger. Les informations disponibles ne précisent toutefois pas les transactions visées ni le nombre de personnes concernées. Elles ne reproduisent pas non plus les instructions judiciaires qui auraient été adressées aux enquêteurs.

Cette évolution s’inscrirait dans une volonté de renforcer les contrôles sur les opérations réalisées en espèces. Les démarches attribuées au magistrat sont présentées comme une réponse aux préoccupations américaines concernant les circuits financiers du Hezbollah. L’objectif serait notamment de rendre plus difficile la circulation de capitaux échappant aux vérifications bancaires. Le passage par un établissement financier permettrait d’examiner l’origine des sommes engagées dans certaines transactions. Toutefois, le lien direct entre les demandes américaines et les décisions judiciaires rapportées n’est pas établi par un document officiel. Les informations disponibles décrivent une orientation présumée des investigations, sans permettre de déterminer si de nouvelles obligations ont été imposées aux acheteurs immobiliers. Elles ne mentionnent aucune suspension générale des transactions financées par des capitaux étrangers. La question porte donc sur le périmètre réel des recherches : des opérations précisément identifiées ou un ensemble plus large d’acquisitions dont les fonds proviennent de l’émigration.

Les expatriés chiites particulièrement évoqués dans les investigations

L’un des aspects les plus sensibles du dossier concerne les expatriés libanais. Les informations publiées indiquent qu’une attention particulière serait portée aux fonds provenant de Libanais établis en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Elles évoquent plus spécifiquement les expatriés chiites. Cette orientation présumée apparaît dans un contexte où les autorités américaines cherchent à identifier les ressources financières du Hezbollah. Elle soulève des interrogations sur les critères utilisés pour sélectionner les opérations examinées. L’appartenance à une communauté religieuse ne constitue pourtant pas une preuve de relation financière avec une organisation politique ou militaire. Les documents disponibles ne permettent pas de confirmer l’existence d’une instruction judiciaire fondée sur ce critère. Ils ne fournissent pas non plus de liste d’acheteurs ou de transactions faisant l’objet d’investigations. La portée de cette attention particulière demeure donc incertaine. Elle pourrait concerner des opérations présentant des caractéristiques financières précises, mais les informations publiées ne permettent pas de le déterminer.

Les transferts provenant de l’étranger occupent également une place importante dans le soutien aux familles déplacées du sud du Liban. Les informations du 20 octobre 2026 évoquent notamment les aides envoyées par des proches installés en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Ces ressources peuvent contribuer aux dépenses quotidiennes des ménages affectés par les affrontements. Certaines peuvent aussi servir à financer des besoins de logement. Un durcissement des vérifications pourrait donc concerner des personnes sans relation avec les activités militaires du Hezbollah. Toutefois, aucune décision générale limitant les transferts familiaux n’est mentionnée dans les documents. Il n’est pas davantage établi que des expatriés auraient été empêchés d’acquérir des propriétés en raison de leur appartenance communautaire. Les conséquences évoquées relèvent, à ce stade, des risques associés à un élargissement des contrôles. Elles ne constituent pas des effets déjà démontrés par les investigations.

Les observations de Karim Souaid face aux estimations américaines

Le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souaid, apparaît dans un autre volet du dossier financier. Selon les informations rapportées, il aurait indiqué à des interlocuteurs américains que les circuits financiers opérant au Liban n’avaient pas enregistré certains mouvements de capitaux d’une ampleur exceptionnelle sur une courte période. Cette appréciation concernerait les opérations passant par la Banque du Liban, les établissements bancaires, les sociétés de transfert et les bureaux de change. Elle intervient après la publication d’informations évoquant l’arrivée de 200 millions de dollars au bénéfice du Hezbollah. Parallèlement, un programme d’assistance présenté par le mouvement aurait été associé à une estimation d’environ 600 millions de dollars. Ces montants correspondent à des informations différentes. Le premier concerne des transferts présumés, tandis que le second renvoie au financement estimé d’un dispositif de soutien. Les documents ne fournissent pas les relevés permettant de vérifier ces sommes ni les méthodes utilisées pour établir toutes les estimations.

Les interrogations américaines porteraient également sur la capacité du Hezbollah à maintenir ses activités financières et sociales. Les vérifications évoquées chercheraient notamment à déterminer si le mouvement continue de rémunérer ses membres et de financer ses établissements sanitaires, éducatifs et sociaux. Cette orientation élargirait les recherches au fonctionnement de ses structures d’assistance. Elle intervient alors que le Hezbollah présente des programmes destinés aux personnes déplacées. Le financement de ces dispositifs constitue donc un enjeu politique et social. Les documents ne permettent cependant pas de distinguer précisément les ressources consacrées aux différentes activités. Ils ne démontrent pas non plus que les montants évoqués auraient transité par les mêmes circuits. L’écart entre les estimations publiées et les observations attribuées au gouverneur ne suffit pas à établir l’existence de transferts clandestins. Il montre surtout que l’origine et les modalités de circulation de certaines ressources restent au centre des interrogations.

Une pression financière dans un contexte de confrontation politique

Les investigations présumées interviennent dans une période de tensions croissantes entre les autorités libanaises et le Hezbollah. Les informations du 20 octobre 2026 évoquent des demandes américaines concernant les activités militaires et financières du mouvement. Le secrétaire d’État Marco Rubio aurait notamment demandé au président Joseph Aoun de renforcer les mesures prises contre certains réseaux. Ces pressions présumées accompagnent les enquêtes sur les explosifs interceptés à Dahr el-Baïdar et les opérations sécuritaires menées dans plusieurs régions. Le Hezbollah dénonce, pour sa part, les initiatives qu’il considère comme dirigées contre ses capacités d’action. Ses responsables défendent le rôle de la résistance face à Israël. Les autorités libanaises affirment parallèlement leur volonté de faire appliquer les lois et de renforcer le contrôle de l’État sur les questions sécuritaires. Dans ce contexte, les recherches financières pourraient devenir un nouveau sujet de confrontation politique.

L’extension des investigations aux transactions immobilières introduirait néanmoins une dimension différente. Elle pourrait concerner des opérations réalisées par des particuliers dont les ressources proviennent de l’étranger. Les autorités judiciaires devraient alors établir les liens éventuels entre les capitaux examinés et les infractions recherchées. Les informations disponibles ne permettent pas de déterminer si de telles preuves ont déjà été recueillies. Elles ne font état d’aucun bilan officiel concernant les acquisitions immobilières visées. Aucun nombre de transactions suspectes, aucun montant total et aucune liste de personnes poursuivies ne sont fournis. À la date du 20 octobre 2026, le dossier repose donc principalement sur des informations concernant l’élargissement présumé des recherches. Son importance tient au changement de méthode qu’elles décrivent : remonter des intermédiaires financiers vers l’utilisation des capitaux, notamment dans l’immobilier. Sa portée réelle dépendra des procédures effectivement engagées et des éléments que les enquêteurs pourront établir.

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