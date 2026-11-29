Intermarché dévoilera le 5 décembre la suite de son film de Noël. Le même jour doivent ouvrir les précommandes de la peluche du loup, dont la fabrication a été relancée après des contrôles qualité. Les autres personnages arriveront en magasin dès le 1er décembre, sans attendre le retour du héros.

18

Lire l'article Stop

Intermarché dévoilera le 5 décembre la suite de son film de Noël. La date est aussi celle des précommandes de la peluche du loup, mais l’enseigne a renoncé à la vendre en rayon pour les fêtes après des contrôles qualité.

Le loup d’Intermarché revient à l’écran un an après Le Mal-Aimé, le film d’animation dans lequel un loup apprend à cuisiner pour se faire accepter par les autres animaux. L’enseigne a diffusé samedi 28 novembre une bande-annonce qui montre le retour du personnage et laisse entrevoir un compagnon. Le nouveau film sera dévoilé samedi 5 décembre, selon le calendrier annoncé par Intermarché.

Pourquoi la peluche du loup a été reportée

La peluche devait initialement être mise en vente pour Noël. Le 18 novembre, Thierry Cotillard, président du Groupement Mousquetaires, a déclaré que des contrôles avaient révélé que certaines pièces ne répondaient pas aux exigences de qualité de l’enseigne. Il a mis en cause un fournisseur en amont des petites entreprises chargées de la fabrication. Il n’a pas précisé la nature du défaut constaté.

Le groupement a donc décidé de ne pas commercialiser cette série pour Noël et a lancé une nouvelle fabrication. Les précommandes doivent ouvrir le 5 décembre sur le site officiel du personnage, accessible depuis la rubrique d’aide d’Intermarché. L’enseigne évoque une livraison dans les prochains mois sans donner de date précise. Le groupe met par ailleurs en garde contre les faux sites de vente et les contrefaçons.

Les autres peluches en magasin dès le 1er décembre

Les amis du loup doivent arriver en magasin dès mardi 1er décembre sous forme de peluches et de porte-clés. La campagne comprend également un album et des cartes distribuées en caisse sous conditions d’achat. Intermarché annonce aussi un loup en chocolat au lait en quantité limitée et des desserts glacés dans les magasins participants. Ces mises en rayon ne concernent pas la grande peluche du loup, qui reste annoncée en précommande à partir du 5 décembre.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews