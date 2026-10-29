Beyrouth : le Grand Week-end du cinéma français du 12 au 15 novembre

Le Grand Week-end du cinéma français revient à Beyrouth du 12 au 15 novembre 2026. L’Institut français du Liban annonce sept films au cinéma Montaigne, dont deux avant-premières. Simon Abkarian et Axelle Boucaï participeront à l’ouverture, sur invitation. Les autres séances seront gratuites, avec réservation dans la limite des places.

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L’Institut français du Liban annonce la troisième édition du Grand Week-end du cinéma français, du 12 au 15 novembre 2026 au cinéma Montaigne, à Beyrouth. Sept films figurent au programme, dont deux avant-premières. Le comédien Simon Abkarian et la productrice Axelle Boucaï participeront à la soirée d’ouverture, organisée sur invitation.

Selon l’Institut français, cette sélection réunit des films présentés pour la première fois au Liban. Comédies, aventures, thriller, film historique et animation composent une programmation qui propose aussi trois films à découvrir en famille. Ce rendez-vous complète les projections hebdomadaires de cinéma français de l’établissement.

Une ouverture autour de La Bataille de Gaulle

Le jeudi 12 novembre à 19 h 30, la soirée d’ouverture proposera en avant-première La Bataille de Gaulle – L’Âge de fer, d’Antonin Baudry, en présence de Simon Abkarian, acteur principal, et d’Axelle Boucaï, productrice du film. Cette séance est accessible uniquement sur invitation. Le communiqué annonce ensuite la sortie du film en salles le 19 novembre, au Metropolis, à ABC Achrafieh et à ABC Dbayeh.

Visuel de La Bataille de Gaulle – L’Âge de fer, fourni dans le dossier de presse de l’Institut français du Liban.

Le programme du vendredi 13 novembre

La journée commencera à 16 heures avec Les Enfants de la Résistance, de Christophe Barratier. À 18 h 30 suivra De la Comédie-Française, de Martin Darondeau et Bertrand Usclat. L’Affaire Bojarski, de Jean-Paul Salomé, sera projeté à 20 h 30.

Les séances du samedi 14 novembre

Marsupilami, de Philippe Lacheau, sera présenté en avant-première à 16 heures. Une deuxième séance de L’Affaire Bojarski est prévue à 18 heures. La soirée se poursuivra à 20 h 30 avec Juste une illusion, d’Olivier Nakache et Éric Toledano.

Visuel de Marsupilami, fourni dans le dossier de presse de l’Institut français du Liban.

La programmation du dimanche 15 novembre

À 16 heures, le public pourra découvrir le film d’animation Amélie et la métaphysique des tubes, de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han. Juste une illusion sera de nouveau à l’affiche à 18 heures, avant De la Comédie-Française à 20 h 30.

Entrée et réservations

Les projections se dérouleront au cinéma Montaigne de l’Institut français du Liban, à Beyrouth. L’entrée est gratuite, avec réservation obligatoire sur Antoine Ticketing, dans la limite des places disponibles. La soirée d’ouverture du 12 novembre reste réservée aux personnes invitées.

Les films seront projetés en version originale française avec des sous-titres anglais, notamment Marsupilami. La Bataille de Gaulle – L’Âge de fer bénéficiera de sous-titres en anglais et en arabe. Le programme complet est annoncé sur le site de l’Institut français du Liban.

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