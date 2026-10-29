Marc Keyrouz présente son alphabet visuel 55 à Paris

L’artiste libanais Marc Keyrouz a présenté pour la première fois à Paris son langage visuel 55, le 23 octobre 2026, à Lucid Interval, dans le Marais. Selon les informations et le dossier de presse transmis par l’artiste, six toiles, des sculptures et une projection étaient réunies dans la cave voûtée du lieu, dans le cadre de la soirée Arthaūs by La Ménagerie.
Installé à Paris depuis 2026, Marc Keyrouz développe 55 depuis 2015. Cet alphabet compte 26 lettres, suivant l’alphabet latin. Chacune obéit cependant à sa propre formule, nourrie des écritures phénicienne, coufique et arabe, des hiéroglyphes égyptiens et de l’écriture gothique. L’artiste précise que la clé de cet alphabet n’a jamais été publiée : il laisse au regardeur le soin de compléter le sens.
Du graffiti aux espaces patrimoniaux libanais
Venu du graffiti, Marc Keyrouz a progressivement porté son travail dans l’espace public. En 2022, il a présenté sept sculptures sur l’Old Shoreline Walk, à Beyrouth. Le projet Museum Inside a Museum, mené avec le ministère libanais de la Culture et inauguré en janvier 2023, relie des sculptures en acier installées dans le jardin de la Bibliothèque nationale à leurs jumelles sur des sites patrimoniaux, notamment à Anjar, Baalbek et Byblos, indique son dossier de presse.
En 2024, sa première exposition, Mother Superior, a transformé une usine de couture désaffectée de Bourj Hammoud en installation immersive.
Une première présentation dans le Marais
À Paris, la présentation intitulée 55, The First Encounter in Paris associait les toiles accrochées aux murs, les sculptures sur socles éclairées à la bougie et une projection. Elle s’est tenue le vendredi 23 octobre 2026 au Lucid Interval, 94 rue Quincampoix, dans le 3e arrondissement. L’artiste était présent durant la soirée, organisée de 20 heures à 2 heures.
Informations sur le travail de l’artiste : 55script.com.
Commentaires