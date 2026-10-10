Cancer du sein au Liban : plus de 3 000 cas annuels et une progression inquiétante chez les femmes de moins de 50 ans

Au Liban, plus de 3 000 cancers du sein seraient diagnostiqués chaque année, avec une progression préoccupante chez les femmes de moins de 50 ans. Le professeur Naji Saghir alerte sur cette évolution et le recul du dépistage précoce, aggravé par la crise économique et les difficultés d’accès aux soins.

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Une augmentation qui touche aussi les femmes jeunes

Le cancer du sein est diagnostiqué chez un nombre croissant de femmes au Liban, et la progression signalée chez les patientes de moins de cinquante ans attire particulièrement l’attention. Le professeur Naji Saghir, chef du service d’hématologie et d’oncologie du centre médical de l’Université américaine de Beyrouth, indique que plus de 3 000 cas sont désormais enregistrés chaque année, contre moins de 1 000 il y a quelques années. Il souligne également une augmentation des diagnostics chez les femmes plus jeunes. Ces observations ne signifient pourtant pas que toutes les générations connaissent la même hausse du risque : elles mêlent évolution réelle de la maladie, meilleur repérage des cas et changements dans l’accès aux examens. La distinction est décisive pour comprendre ce qui se passe au Liban, sans transformer une tendance préoccupante en certitude statistique insuffisamment étayée.

Le seuil de cinquante ans ne marque pas une frontière biologique entre deux maladies différentes. Il sert ici à identifier une catégorie de patientes dont la présence paraît plus visible parmi les nouveaux diagnostics. Le témoignage médical ne fournit ni la proportion exacte des cas survenant avant cet âge, ni une série annuelle détaillée par tranche d’âge. Il serait donc abusif d’annoncer que les jeunes patientes représentent désormais une majorité ou de calculer un rythme précis de progression. L’information solide est plus circonscrite : le nombre global de diagnostics augmente et les spécialistes observent davantage de cas chez des femmes de moins de cinquante ans. Pour aller plus loin, il faudrait comparer des taux rapportés à la population féminine de chaque âge, et non seulement le nombre brut de dossiers reçus par les hôpitaux.

De mille à trois mille cas : ce que mesure réellement le chiffre

Le passage de moins de mille à plus de trois mille cas annuels constitue le chiffre le plus spectaculaire de l’alerte. Il ne doit cependant pas être lu comme une multiplication démontrée par trois du risque individuel. Une partie de l’augmentation peut refléter une meilleure sensibilisation, davantage de consultations et une détection plus fréquente des tumeurs auparavant ignorées. Le professeur Saghir reconnaît explicitement que l’évolution des diagnostics contribue à la hausse observée. Pour interpréter correctement cette progression, il faudrait connaître les périodes comparées, les méthodes d’enregistrement, la couverture des registres et la répartition des cas selon l’âge. Les éléments disponibles ne donnent pas ces précisions, ce qui interdit une conclusion épidémiologique définitive.

Le chiffre brut reste néanmoins important pour l’organisation des soins. Plus de patientes diagnostiquées signifie davantage de consultations spécialisées, d’examens anatomopathologiques, d’opérations, de traitements médicamenteux et de suivis prolongés. Une hausse des cas peut aussi augmenter les besoins d’accompagnement psychologique et de soutien social, en particulier pour les femmes qui travaillent ou élèvent des enfants. Même lorsque l’amélioration du dépistage explique une partie de la progression, le système de santé doit absorber les dossiers supplémentaires. L’enjeu est donc double : savoir si le risque augmente réellement, mais aussi garantir que chaque diagnostic donne accès à une prise en charge rapide et continue.

Des causes encore incertaines, des facteurs à étudier

Les causes de l’augmentation observée ne sont pas complètement établies. Le spécialiste évoque un phénomène qui dépasse le Liban et concerne également d’autres cancers, notamment ceux du côlon et du poumon. L’hypothèse d’une exposition à des polluants est abordée dans l’entretien, avec un rappel de leurs effets possibles sur l’ADN des cellules. Mais cette explication ne constitue pas une preuve que la pollution serait responsable de la hausse des cancers du sein chez les Libanaises de moins de cinquante ans. Une relation de cause à effet nécessiterait des études comparant les expositions, les antécédents, les modes de vie et l’évolution des taux de maladie. Confondre une piste biologique plausible avec une cause démontrée reviendrait à simplifier abusivement un phénomène complexe.

La question des femmes jeunes appelle aussi une attention particulière aux antécédents familiaux et aux caractéristiques des tumeurs, sans présumer que tous les cancers précoces sont héréditaires. Les facteurs individuels et les conditions de vie peuvent varier considérablement d’une patiente à l’autre. L’âge au diagnostic ne suffit pas à établir l’origine d’une maladie. Pour les responsables de santé publique, la priorité devrait être de disposer de données suffisamment fines pour séparer les cas diagnostiqués avant quarante ans, entre quarante et quarante-neuf ans et après cinquante ans. Ce découpage permettrait d’observer les tendances avec davantage de précision et d’adapter les stratégies d’information aux groupes réellement concernés.

La crise économique fait reculer le diagnostic précoce

Le paradoxe libanais est particulièrement préoccupant : les traitements progressent, mais les difficultés économiques compromettent l’accès aux examens. Le professeur Saghir observe un recul du diagnostic précoce depuis la crise financière, dans différentes catégories de population. Les contraintes de revenu et les dépenses de la vie quotidienne peuvent pousser les femmes à reporter une consultation, un examen d’imagerie ou un rendez-vous de suivi. Ce retard ne signifie pas nécessairement une absence de sensibilisation. Une personne peut connaître l’importance du dépistage tout en renonçant à un examen pour des raisons financières ou logistiques. Le problème ne se résume donc pas à convaincre les femmes de consulter : il faut également rendre la consultation réellement accessible.

Les conséquences d’un diagnostic tardif peuvent être considérables. Une tumeur détectée à un stade limité peut parfois être traitée par une chirurgie conservatrice et des soins adaptés. Lorsque la maladie est découverte plus tard, les options thérapeutiques peuvent devenir plus lourdes et les besoins de suivi plus complexes. Il ne faut toutefois pas supposer que toute femme ayant différé son examen développera une forme avancée : les évolutions varient selon la biologie tumorale. Le constat demeure que l’accès tardif réduit les possibilités de bénéficier à temps des traitements les mieux adaptés. Dans le contexte libanais, la continuité des consultations, la disponibilité des examens et la prise en charge financière deviennent donc des éléments aussi importants que les campagnes de sensibilisation.

Les progrès chirurgicaux réduisent l’ampleur de certaines interventions

L’évolution des techniques opératoires constitue l’un des changements les plus concrets décrits par le professeur Saghir. Pour certaines patientes, une chirurgie partielle du sein associée à la radiothérapie peut offrir un résultat thérapeutique comparable à celui d’une ablation complète. Cette possibilité dépend cependant des caractéristiques de la tumeur, de son étendue et des indications médicales. Elle ne signifie pas que la mastectomie est devenue inutile, ni que toutes les femmes peuvent choisir indifféremment entre les deux interventions. La décision relève d’une évaluation clinique individualisée. L’intérêt de ces progrès est de permettre, lorsque les conditions le permettent, un traitement moins mutilant sans renoncer à l’objectif de contrôle de la maladie.

Le traitement des ganglions lymphatiques a également évolué. Lorsqu’une tumeur est de petite taille, l’équipe médicale peut se concentrer sur l’analyse du ganglion sentinelle, plutôt que de retirer systématiquement l’ensemble des ganglions de l’aisselle. Si les résultats le permettent, une intervention plus étendue peut être évitée. Cette approche réduit potentiellement certaines séquelles liées à la chirurgie ganglionnaire. Là encore, les indications dépendent du dossier médical et des résultats des examens. Le progrès n’est pas l’application d’une procédure unique à toutes les patientes, mais la capacité à ajuster l’intervention à l’étendue réelle de la maladie.

Pronostic, rechute et traitements : des chiffres à interpréter avec prudence

Le spécialiste met en avant une amélioration des résultats thérapeutiques. Il évoque des taux de rétablissement d’au moins 80 à 90 % pour des cancers diagnostiqués aux premiers stades, ainsi qu’une fourchette de 30 à 50 % pour des situations classées au troisième stade. Ces valeurs sont rapportées dans un entretien clinique et ne constituent pas des taux nationaux standardisés pour toutes les patientes libanaises. Leur interprétation dépend notamment de la définition du rétablissement, du type de tumeur, du traitement reçu et de la durée du suivi. Elles illustrent néanmoins l’écart important entre une maladie détectée tôt et une maladie plus avancée, ainsi que les progrès réalisés dans la prise en charge.

Le risque de retour de la maladie après cinq ans est également présenté comme très variable, avec une fourchette de 10 à 50 % selon les cas. Une amplitude aussi large ne peut servir à prédire le devenir d’une patiente particulière. Elle reflète au contraire la diversité des cancers du sein. Les équipes médicales utilisent les caractéristiques biologiques de la tumeur et, dans certaines situations, des tests génomiques pour affiner l’évaluation du risque. Les récepteurs hormonaux, entre autres éléments, aident à orienter les décisions thérapeutiques. Cette individualisation peut permettre d’éviter une chimiothérapie lorsqu’elle n’apporterait pas de bénéfice suffisant, ou de la recommander lorsqu’elle paraît nécessaire. La décision ne peut être déduite du seul âge de la patiente.

Les traitements modernes ouvrent des possibilités, à condition d’y accéder

Les progrès ne se limitent pas à la chirurgie. Le professeur Saghir évoque l’amélioration des traitements hormonaux et des médicaments capables de freiner la multiplication des cellules cancéreuses. Certaines approches peuvent être utilisées après le traitement initial pour réduire le risque de récidive, selon les caractéristiques de la maladie. Les possibilités thérapeutiques se sont aussi élargies pour des cancers avancés, avec des traitements qui permettent parfois de prolonger la survie et de préserver une qualité de vie satisfaisante. Cette évolution ne doit pas être présentée comme une guérison garantie. Le choix des médicaments dépend de paramètres médicaux précis et de la réponse individuelle aux traitements.

Au Liban, la question décisive est celle de l’accès réel à ces innovations. Un médicament disponible dans la littérature médicale n’est pas nécessairement accessible à toutes les patientes. Le coût, la couverture financière, les ruptures d’approvisionnement et la nécessité de consultations régulières peuvent créer des inégalités. L’entretien met particulièrement l’accent sur le recul du diagnostic précoce depuis la crise économique ; il ne fournit pas de bilan chiffré des interruptions de traitement ni des dépenses supportées par les familles. Il faut donc éviter de présenter ces difficultés comme quantifiées lorsqu’elles ne le sont pas. En revanche, elles constituent des questions essentielles pour mesurer l’écart entre les progrès scientifiques et leur bénéfice concret pour les patientes.

Le dépistage des moins de cinquante ans exige une réponse adaptée

L’augmentation observée des diagnostics avant cinquante ans invite à examiner les parcours de dépistage et d’orientation. Une campagne conçue principalement pour les femmes plus âgées risque de ne pas répondre à toutes les situations rencontrées chez les patientes jeunes. Mais il serait tout aussi imprudent de recommander un examen identique, au même âge et à la même fréquence, pour toutes les femmes. Les antécédents personnels, les antécédents familiaux et les facteurs de risque influencent la conduite à tenir. Une consultation médicale permet d’évaluer ces éléments et de choisir, si nécessaire, les examens adaptés. Le message de santé publique doit donc conjuguer vigilance et précision, sans multiplier les examens inutiles ni banaliser les signes qui méritent une évaluation.

Le problème ne se limite pas à l’âge du premier examen. Il concerne aussi le délai entre une anomalie constatée et l’obtention d’un diagnostic, puis entre le diagnostic et le début du traitement. Pour mesurer les progrès, les autorités sanitaires auraient intérêt à suivre ces délais, ainsi que la proportion des cancers détectés aux différents stades. Les chiffres cités par le spécialiste donnent un signal d’alerte, mais ils ne suffisent pas à établir une stratégie nationale détaillée. La priorité documentaire reste la publication de données récentes, comparables et ventilées par âge. C’est à cette condition que l’inquiétude sur les femmes de moins de cinquante ans pourra se traduire en décisions sanitaires mesurables.

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