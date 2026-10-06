Banque Richelieu Monaco répond aux révélations d’Intelligence Online

Banque Richelieu Monaco réagit aux informations publiées le 5 octobre 2026 par Intelligence Online dans le cadre de l’affaire Riad Salamé. L’établissement refuse de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une relation d’affaires avec un client, invoquant le secret professionnel prévu par le droit monégasque. Il affirme appliquer les mesures judiciaires et les gels d’avoirs applicables, défend ses trois niveaux de contrôle interne et se réserve la possibilité d’engager des poursuites contre des « insinuations » susceptibles, selon lui, de nuire à sa réputation.

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Banque Richelieu Monaco a réagi aux informations publiées le 5 octobre 2026 par Intelligence Online au sujet de l’affaire Riad Salamé. Dans un communiqué, l’établissement invoque le secret professionnel prévu par le droit monégasque et refuse de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une relation d’affaires avec un quelconque client. La banque affirme également appliquer les mesures de gel des avoirs et les obligations de lutte contre le blanchiment. Elle se réserve enfin la possibilité de poursuivre les « insinuations » qu’elle estime susceptibles de porter atteinte à sa réputation.

Banque Richelieu Monaco a pris position après la publication de nouvelles informations concernant l’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé. Ces révélations ont été publiées le 5 octobre 2026 par Intelligence Online, média français spécialisé dans le renseignement économique, les réseaux d’influence et les affaires internationales.

Intelligence Online affirme qu’une partie importante de fonds soupçonnés d’avoir été détournés par l’ancien gouverneur aurait été placée, à partir de 2021, auprès de Banque Richelieu Monaco. Le média fait également état d’opérations qui auraient été réalisées par l’intermédiaire de l’établissement après des mesures de gel visant des avoirs.

Ces éléments sont attribués à Intelligence Online. Ils doivent être distingués de la position désormais exprimée par Banque Richelieu Monaco. L’établissement ne confirme ni ne dément l’existence d’une relation d’affaires avec Riad Salamé ou avec toute autre personne susceptible d’être concernée par les informations publiées.

La banque affirme appliquer les gels d’avoirs

L’un des principaux éléments du communiqué concerne l’application des décisions judiciaires et des mesures de gel.

Banque Richelieu Monaco affirme appliquer l’ensemble des obligations de vigilance prévues par la réglementation monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Elle indique également exécuter « sans délai » les mesures ordonnées par les autorités judiciaires.

La banque ajoute qu’elle applique les mesures de gel des avoirs qui lui sont applicables.

Cette déclaration répond à l’un des points sensibles soulevés par les informations publiées par Intelligence Online. Le média s’est notamment intéressé aux opérations qui auraient pu intervenir après l’adoption de mesures concernant certains avoirs.

Banque Richelieu Monaco ne répond cependant pas opération par opération aux éléments rapportés. Elle ne précise pas non plus quelles mesures auraient éventuellement concerné des personnes citées dans les articles.

Elle formule une réponse générale sur le respect de ses obligations.

Trois niveaux de contrôle interne

Banque Richelieu Monaco met également en avant son organisation interne en matière de contrôle.

L’établissement affirme que l’ensemble de ses contrôles internes repose sur trois niveaux.

Selon la banque, cette organisation complète les dispositifs destinés à assurer le respect des obligations réglementaires. Elle doit permettre de vérifier leur bonne application.

Ces contrôles doivent également permettre, selon le communiqué, de détecter et de corriger d’éventuels dysfonctionnements.

La banque ne détaille pas davantage les trois niveaux évoqués. Elle ne précise notamment pas les services chargés de chacun d’entre eux ni leur intervention éventuelle dans les opérations mentionnées par Intelligence Online.

Cette partie du communiqué constitue donc une présentation du dispositif général de contrôle de l’établissement et non une réponse individualisée concernant un compte ou une transaction.

Des informations au cœur de l’affaire Riad Salamé

Les informations publiées par Intelligence Online s’inscrivent dans le vaste dossier judiciaire et financier entourant Riad Salamé, qui a dirigé la Banque du Liban pendant trois décennies, de 1993 à 2023.

Depuis plusieurs années, l’ancien gouverneur fait l’objet de procédures et d’enquêtes portant notamment sur l’origine et les mouvements d’importantes sommes d’argent.

Les investigations menées dans plusieurs juridictions ont conduit les autorités à examiner des comptes bancaires, des sociétés et des actifs situés dans différents pays européens.

C’est dans ce contexte que les informations concernant Banque Richelieu Monaco prennent une importance particulière.

Le point central ne porte toutefois pas sur l’ensemble des procédures visant Riad Salamé. Il concerne ici la réponse apportée par la banque aux informations publiées sur d’éventuelles relations d’affaires et sur l’application de mesures de gel.

Sur ce point, Banque Richelieu Monaco oppose le secret professionnel lorsqu’il s’agit de clients précis, mais affirme de manière générale appliquer les décisions des autorités et les gels d’avoirs qui lui sont opposables.

Le communiqué intégral de Banque Richelieu Monaco

Nous reproduisons ci-dessous, intégralement et sans modification, le communiqué transmis par Banque Richelieu Monaco :

Bonjour,

Banque Richelieu Monaco a pris connaissance d’articles de presse récents la concernant.

La Banque est tenue au secret professionnel prévu par le droit monégasque et au respect du secret des procédures judiciaires. Elle ne peut en conséquence commenter la situation d’aucun client, ni confirmer ou infirmer l’existence d’une quelconque relation d’affaires.

La Banque rappelle qu’elle applique l’ensemble des obligations de vigilance prévues par la réglementation monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle exécute sans délai les mesures ordonnées par les autorités judiciaires et les mesures de gel des avoirs applicables.

L’ensemble de ses contrôles internes sont basés sur 3 niveaux et complètent ces dispositifs permettant ainsi de vérifier leur bonne application voire de détecter et corriger les éventuels dysfonctionnements.

Par ailleurs, nous nous réservons la possibilité, par la voix de nos conseils, de poursuivre chaque insinuation visant à dénigrer la Banque Richelieu, exposant ainsi sa réputation sans que celle-ci ne puisse répondre sans faire échec au secret bancaire.

Cordialement,

Banque Richelieu Monaco.

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